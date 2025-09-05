Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
„A világ elveszített egy óriást”- Hollywoodi sztárok búcsúznak Giorgio Armanitól

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 06:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 06:25
A divatikon 91 éves korában hunyt el.

Gyászba borult nemcsak a divatvilág, hanem Hollywood is, miután Giorgio Armani 91 éves korában elhunyt. A legendás olasz divattervezőt szombaton ravatalozzák fel Milánóban, temetése vasárnapra várható szűk családi körben.

Így búcsúztak Hollywood sztárjai Giorgio Armanitól
Így búcsúztak Hollywood sztárjai Giorgio Armanitól Fotó: AFP

Giorgio Armani egészen haláláig a róla elnevezett divatház vezérigazgatója és kreatív igazgatója volt. Több évtizedes munkája során barátok és rajongók millióit szerezte világszerte, köztük számos hírességet is, akik most a közösségi médiában búcsúznak a divat királyától - írja a Metro.

Az elsők között osztotta meg gyászát régi barátja és divatlegenda, Donatella Versace, aki így emlékezett meg róla:

A világ ma elveszített egy óriást. Történelmet írt, és örökre emlékezni fogunk rá.

A brit Vogue korábbi főszerkesztője, Edward Enninful szívszorító sorokkal búcsúzott:

Armani úr megtanította nekem a vállalkozói szellem és a közösség fontosságát, valamint azt, hogy higgyek a saját kreativitásomban. Amióta a 90-es években találkoztunk, mindig hitt bennem, és az első naptól fogva helyet biztosított nekem az asztalnál. Kampányainak megtervezésétől kezdve a karrierem minden szakaszában elhangzó végtelen bölcs szavaiig mindig segített abban, hogy láthatónak érezzem magam.

Victoria Beckham szintén megható üzenetben emlékezett meg barátjáról:

A divatvilág egy igazi legendát veszített el Giorgio Armani személyében – egy vizionárius tervezőt, akinek öröksége örökké élni fog. Megtiszteltetésnek érzem, hogy a barátomnak nevezhettem.

Egy sor X-bejegyzésben Russell Crowe is kifejezte fájdalmát:

Imádtam őt. Annyira kedves volt. Oly sok jelentős pillanat volt az életemben – díjak, esküvő, Wimbledon – mind Armaniban. Micsoda élete volt, a kezdetektől a dicsőségéig.

 

