Felfoghatatlan tragédia: halálba zuhant a híres színész

A kínai sztár, aki az Eternal Love című sorozatban játszott és amely 18 hónap alatt 50 milliárd megtekintést ért el, csütörtökön kizuhant egy épületből és életét vesztette.

Yu Menglong kínai híres színész és énekes 37 évesen életét vesztette Fotó: Unsplash (illusztráció)

37 évesen életét vesztette egy híres színész, Yu Menglong

Az AsiaOne beszámolója szerint a menedzsment, a Yu Menglong Studio megerősítette a hírt a Weibo közösségi oldalon közzétett közleményben.

A közleményben ez állt: „Elviselhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Menglongunk szeptember 11-én halálos zuhanás következtében életét vesztette. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget. Reméljük, békében nyugodhat, szerettei pedig erősek maradnak.”

Korábban már pletykák keringtek a haláláról, miután egy paparazzi fotós közzétette a bejegyzést a közösségi médiában.

Azóta törölt bejegyzésében azt állította, hogy Yu Menglong Pekingben halt meg, miután kizuhant egy barátja lakásából. A fotós szerint szerda este öt-hat barátjával volt együtt, éjjel 2 körül lefeküdtek aludni, ő pedig bezárta maga mögött az ajtót - írja a Metro.

A bejegyzés így folytatódott: „Amikor a barátai reggel 6 körül távoztak a lakásból, nem találták sehol, majd csak a földszinten fedezték fel a testét. Egy kutyát sétáltató helyi lakos értesítette a rendőrséget, akik kizárták az idegenkezűséget, de a vizsgálat tovább folyik.”

Menglong a 2013-as Super Boy című kínai tehetségkutatóban vált ismertté, ahol a 10. helyen végzett, miután három évvel korábban már egyszer kiesett ugyanebből a műsorból.

Még abban az évben kiadta első kislemezét Just Nice címmel, majd 2015-ben eljátszotta a 9. herceget a történelmi webdrámában, a Go Princess Go-ban. Ugyanebben az évben jelent meg debütáló albuma, a Toy, népszerűsége pedig az egekbe szökött, amikor 2017-ben Bai Zhen szerepében tűnt fel az Eternal Love-ban.

Szerepei között megtalálható a Xuan-Yuan Sword: Han Cloud, a Legend of the White Snake és a Who’s Not Rebellious Youth is. Utolsó sorozatszerepeit 2020-ban játszotta: The Love Lasts Two Minds és The Moon Brightens For You.