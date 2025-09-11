Channing Tatum karrierje egyik legnagyobb baklövését követte el

A Roofman - A besurranó októberben kerül a mozikba Channing Tatum főszereplésével. Ezzel kapcsolatban interjúzott a színész a Vanity Fair magazinnal, az interjúban pedig elárulta, melyik volt az a szerep, amit visszautasított, de rettenetesen megbánta.

Channing Tatum ezt sosem bocsátja meg magának (Fotó: Nina Prommer)

Channing Tatum nagy hibát követett el

A Magic Mike-filmek sztárja lehet, hogy élete lehetőségét szalasztotta el ezzel a döntéssel. A háromszoros Oscar-díjas Guillermo del Toro rendező kérte fel a Szépség és a Szörnyeteg című Disney mese élőszereplős remake-jének egyik főszerepére. Természetesen nem a Szépséget kellett volna alakítania, hanem a Szörnyeteg szerepére szemelte ki őt a rendező. Channing Tatum akkoriban éppen egy másik filmen dolgozott, a forgatás pedig elmondása szerint borzaszóan kimerítette. Sőt, akkor született meg első és egyetlen gyermeke is, aki sok álmatlan éjszakát okozott a színésznek, így nem érezte késznek magát a feladatra. Del Toro Szépség és a Szörnyeteg forgatókönyve közel sem volt kész állapotban, így minden körülményt összevetve, Tatum jobbnak látta visszautasítani a lehetőséget. Ma azonban más érzésekkel viszonyul akkori döntéséhez.

Ez volt karrierem legnagyobb hibája. Hatalmas Guillermo rajongó vagyok, szerintem egy eszelősen jó film lett volna és már bármit megadnék, hogy egyszer vele dolgozhassak.

Azért a Gyilkos járatban is játszó Channing Tatumnak nem kell nagyon elkeseredni, ugyanis del Toro forgatókönyve azóta sem készült el, de tény, hogy a rajongók nevében beszélve mindannyian kíváncsiak lennénk a rendező tolmácsolásában készülő tündérmesére. Addig sem maradunk Giullermo-film nélkül, a mozikban rövidesen debütál a rendező Frankenstein filmje, melyben Oscar Isaac alakítja az őrült tudóst, a szörny szerepébe pedig a Saltburn sztárja, Jacob Elordi bújik majd. A film premierjére a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor, ahol nem kevesebb mint 13 percen át tartó álló tapssal ünnepelték a Mary Shelley regényéből készült adaptációt.

Channing Tatum és Kirsten Dunst közös filmje valós eseményeken alapszik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Channing Tatum következő nagy dobása

A színész következő filmje, a Roofman-A besurranó egy igaz történetet dolgoz fel. A főhős Jeffrey Manchester (Channing Tatum), aki egy háborús veterán, McDonald's gyorséttermekbe tör be a tetőn át – innen a "Roofman" elnevezés – és az igazságszolgáltatás elől menekülve egy játékbolt alagsorában húzza meg magát. Titkos életét felbolygatja, amikor beleszeret Leigh-be, akit a kiejthetetlen nevű Kirsten Dunst alakít, és hamarosan egy macska-egér játék közepén találja magát.