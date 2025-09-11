„Éheztem és dühös voltam” — A padlón feküdve szenvedett két felvétel között Orlando Bloom

Nem csak Christian Bale és Dwayne Johnson adott le irgalmatlan mennyiségű súlytömeget a filmszakmában. Iszonyatosan megkínozta magát Orlando Bloom, aki 23 kilót dobott le a The Cut című filmjéért. Éheztette, szomjaztatta magát, nem aludt, hogy szerepbe kerüljön.

Az Orlando Bloom filmek következő darabjára a hazai közönségnek még várni kell (Fotó: PA/Northfoto)

Orlando Bloom soha nem volt ennyire készen egy filmjéért sem

A The Cut című filmben a Gyűrűk Ura színésze, Bloom olyan formába hozta magát, amilyenben még nem láthattuk. A történet szerint egy visszavonulásból visszatérő boxolót játszik, akit az edzője (John Turturro) intenzív, megterhelő gyakorlatoknak vet alá. A próbatétel viszont nem állt meg a filmvásznon. A színész olyan étrendet és életvezetési szokásokat alakított ki a szerepe kedvéért, amik ténylegesen az egészsége rovására mentek — mindezt ellenőrzött körülmények között.

Orlando Bloom nemrég a Yahoo-nak adott interjújában beszélt a megpróbáltatásokról, ami a testére és szellemére egyaránt kihatott.

Nem éreztem jól magam — éheztem és dühös voltam. (...) A testünk alvásra, evésre és ivásra lett kitalálva. Én mindhármat megvontam magamtól — mivel nem alszol túl sokat, ha ennyire éhes vagy... naponta csak néhány órát aludtam. Szó szerint nem maradt szellemi és testi kapacitásom. A padlón feküdtem két felvétel közt és csak dolgozni keltem fel

— panaszkodott Orlando Bloom.

A színész kiemelte, hogy három napnyi forgatás alatt éheztette magát, ami erősen megterhelő volt számára, de a stáb nagyon támogató volt vele. A Karib-tenger kalózai sztárja a folyadékot is szándékosan vonta meg magától, hogy erősen dehidratált külseje legyen. A döntés viszont csak nehezebbé tette a dolgot.

A vízmegvonás, hogy a legkisebb súlyomat érhessem el az utolsó jelenetekhez, igazi éhes álmokhoz vezetett. Azon gondolkodtam, miket fogok enni a tonhal és uborkadiétám után

— mondta a színész.