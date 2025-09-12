Kiderült: váláson gondolkozott a nagybeteg Bruce Willis felesége

Köztudott, hogy tragikus módon Bruce Willis gyógyíthatatlan betegséggel, frontotemporális demenciával küzd. A Die Hard-filmek sztárja 2022-ben kapta a diagnózist, ami miatt teljesen vissza kellett vonuljon a színészkedéstől, miután a kór olyan alapvető dolgokra is hatással van, mint a beszédképesség. Nem csoda tehát, hogy Willis számára a család az egyetlen menedék. Épp ezért sokkolt mindenkit feleségének, Emma Heming Willisnek azon vallomása, amelyben elárulta nemrég, hogy bizony fontolgatta a válást.
Emma az Oprah Podcast vendégeként mesélt arról, hogy a színész demencia diagnózisa előtt az útjaik majdnem különváltak:
Már nem hangolódtunk egymásra úgy, mint régen. Az értékeink többé nem látszottak egyezni. 100 százalékban gondoltam arra igen, hogy elválok tőle. Nem értettem akkor ugyanis, hogy hogyan lehet, hogy a kapcsolatunk ennyire összefonódott, és mégis, hirtelen minden szétesett
- közölte Emma kiemelve, éveken át küzdöttek kapcsolatuk nehézségeivel, mire kiderült, a gondot valójában Bruce betegsége okozza a háttérben:
Csak bosszankodtam rajta. Nem értettem, mi történik, és miről beszélgetünk. Nem voltunk összhangban, és nem tudtam, miért. Ő nem jelzett semmit. Ekkor gondoltam a válásra
- vallotta be.
Az egykori modell ezt követően azt is elárulta, hogy véleménye szerint férje állapota 2022-ben már olyan súlyos volt, hogy a színész igazából nem is értette, mi történik vele:
Nem hiszem, hogy felfogta, és ezért hálás vagyok
- jelentette ki Emma hozzátéve azok után, hogy nemrég kiderült, a színész immáron teljes ellátásra szorul betegségének előrehaladt természete miatt, írja az UNILAD.
