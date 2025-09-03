"Nyilvánvalóan, mint az exfeleség érdekes helyzetben vagyok" - Demi Moore is kiállt Bruce Willis felesége mellett

Demi Moore ismételten kifejezte rendíthetetlen támogatását volt férje, Bruce Willis felesége felé, miközben együtt igyekeznek megbirkózni a színész pusztító demencia diagnózisával.

Demi Moore támogatja Bruce Willis feleségét. Fotó: Lev Radin / Northfoto

A Drágán add az életed ikonja két évvel ezelőtt kapta meg a frontotemporális demencia diagnózisát, és odaadó felesége, Emma Heming Willis folyamatosan tájékoztatja a rajongókat férje egészségügyi küzdelméről. Bár vállalta az ápolói feladatokat, kemény kritikák érték, amikor nyilvánosságra hozta, hogy Brucet egy speciális gondozóintézménybe helyezte.

Ez volt az egyik legnehezebb döntés, amit eddig meg kellett hoznom. Azonban tudtam, hogy mindenekelőtt Bruce azt akarná a lányainknak. Tudjátok, ő azt akarná, hogy olyan otthonuk legyen, amely jobban az ő igényeikhez illeszkedik, nem pedig az övéhez.

- nyilatkozta a nehéz döntésről a színész felesége.

Demi azóta védelmébe vette Emmát. Oprah Winfrey podcastjának vendégeként a színésznő méltatta fáradhatatlan elkötelezettségét.

Nincs útmutató arra, hogyan kell ezt kezelni. Nyilvánvalóan, mint az exfeleség, még akkor is, ha a családunk nagyon összetartó, érdekes helyzetben vagyok. Rengeteg minden Emmára hárult, hogy mindezt kitalálja. A legszebb dolog, és erről beszél is a könyvében, az volt, hogy felismerte: a gondozóknak saját magukra is figyelniük kell. Ha nem fordítanak időt arra, hogy rendben legyenek, akkor senki másért sem tudnak ott lenni.

- mondta Demi.

Rengeteg együttérzésem van Emma iránt ebben a helyzetben, fiatal nőként. Senki sem tudta volna előre megjósolni, hogy ez hová vezet. Tényleg úgy gondolom, hogy mesterien oldotta meg. Olyan elkötelezett volt abban, hogy a helyes utat járja. Egyenlő arányban volt benne félelem, erő és bátorság, miközben eligazodott ebben.

- tette hozzá.

A család szoros egység maradt a lesújtó diagnózist követően is, Bruce volt felesége, Demi is végig mellettük állt. A színésznő és Bruce 11 évig voltak házasok, három közös lányuk született, és válásuk után is közeli barátok maradtak - írta a Mirror.