"Traumatikus volt" - Megtörte a csendet Bruce Willis felesége, így emlékezett vissza a szörnyű pillanatra

Bruce Willis, a Die Hard-filmek és a Hatodik érzék sztárja gyógyíthatatlan betegséggel, frontotemporális demenciával küzd. A kór olyan súlyos, hogy hatással van a beteg beszéd- és emlékező képességére, amely miatt állandó ellátásra szorulhat. A hollywoodi sztár felesége, Emma Heming Willis épp ezért soha nem felejti el a pillanatot, amikor megkapták a diagnózist 2022 novemberében, amelyet 2023-ban osztottak meg a nagyérdeművel.

2022 végén kapta meg adiagnózist Bruce Willis. Fotó: Lev Radin / Northfoto

Biztos vagyok benne, hogy az orvos elmagyarázta, mi is pontosan az a frontotemporális demencia, vagyis FTD, de én egy szót sem hallottam belőle. Zsibbadást éreztem a testemben, a fülem zúgott. Az is bizonyos, hogy rengeteg információt kaptunk, de én csak annyit hallottam: "Jöjjenek vissza, itt egy tájékoztató füzet".

- emlékezett vissza a színész felesége, aki különösen nehéznek találta az, ahogy a diagnózis közlése után egyszerűen hazaküldték őket, mindenféle támogatás nélkül.

Hálás voltam, hogy végre kaptunk egy diagnózist, de nincs gyógymód erre a betegségre, és az, hogy semmiféle segítséget nem kaptunk, nagyon traumatikus volt

- árulta el, hozzátéve tudja, nem csak ők vannak ezzel így, hanem nagyon sok másik család is, akik ilyen kórmegállapítást kapnak. Az ezt követő időszak azonban, mint fogalmazott, így is sötét és reménytelen volt számukra:

Az elején az élet nagyon sötétnek tűnt, csak a gyász és a szomorúság volt jelen. Féltem beszélni bárkivel is. Úgy éreztem, csak velünk történhet meg mindez

- idézte Emmát az UNILAD.

Bruce Willis felesége egyébként idén nyáron hozott meg egy nehéz, de szükségszerű döntést, amikor elköltöztette otthonukból a férjét. A színész jelenleg egy külön házban él, ahol teljeskörű, 24 órás ellátás biztosított számára.