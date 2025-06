Szívszorító vallomás: Bruce Willis már beszélni sem tud

Szívszorító vallomást tett közzé Instagram-oldalán Bruce Willis lánya, Rumer apák napja alkalmából. Mint köztudott, a Die Hard-filmek legendáját még 2023-ban diagnosztizálták frontotemporális demenciával és afáziával, ami miatt a színészkedéstől is vissza kellett vonulnia. Beszédjében és memóriájában is gondok keletkeztek, kongitív képességeire mind hatással van betegsége. Ez pedig a családjára is kihat. Erről emlékezett meg most Rumer a világnap alkalmából.

2023-ban diagnosztizálták betegségével Bruce Willist Fotó: Ron Galella, Ltd. / Getty Images

A mai nap nehéz. Fájdalommal írom és osztom meg veletek mindazt, ami velünk zajlik

- kezdte posztjában Rumer, aki kiemelte, apák napja alkalmából a legnagyobb kívánsága, hogy bárcsak továbbra is képes lenne megölelni Bruce-t és utána beszélgetni vele sikereiről, nehézségeiről, történeteiről.

Bárcsak tudnál válaszolni a feltett kérdéseimre. Tudom, nem akarnád, hogy szomorú legyek, így inkább arra próbálom magam emlékeztetni folyton, hogy milyen szerencsés is vagyok, hogy te vagy az édesapám és még itt vagy velem. Foghatom a kezed, megpuszilhatlak, megsimogathatlak, míg én mesélek neked. Láthatom, hogy szemedbent felnyúlik a fény, ha meglátod Louettát. Hálás vagyok a közös pillanatainkért. Nagyon szeretlek, boldog apák napját!

- adta ki magából érzéseit a színész lánya hozzátéve, erőt és kitartást küld azok számára, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő, írja a LadBible.