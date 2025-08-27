Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése: A tesitanár már két hete megkérte az énekesnő kezét a 200 milliós gyűrűvel

Végre szintet lépett a hollywoodi álompár. Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzési híre bejárta az egész világot. Mi pedig összeszedtünk mindent, amit tudni lehet az év legjobban várt eljegyzéséről.

Taylor Swift és Travis Kelce állítólag már két héttel a bejelentés előtt eljegyezték egymást (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése

Travis Kelce és Taylor Swift Instagram bejegyzésben jelentették be, hogy bizony összekötik az életüket. A romantikus képeket pedig egy vicces szöveggel feliratozták:

Az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodik.

Az eltitkolt eljegyzés

Bár a világ csak tegnap értesült a hatalmas hírről, Travis Kelce apja kikotyogta, hogy a dolog nem is annyira friss, mint amilyennek gondolnánk. Ed Kelce a Clevelandi News5-nak elárulta, hogy az eljegyzés valójában két héttel a nyilvános bejelentés előtt, tehát nagyjából augusztus 10-én, történhetett. Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzéséről azonban egészen tegnapig csak a szülők és a nagyon közeli barátok tudhattak. Az énekesnő és az NFL sztár Facetime-on értesítették a szüleiket közvetlenül a megható pillanat után. Travis Kelce anyja azonban ebben a két hétben alig bírta magában tartani az örömhírt. Donna Kelce az eljegyzés előtti napokban sejtelmesen utalt is arra, hogy fia készen áll a nagy lépésre. Egy interjúban így fogalmazott:

Úgy érzem, megnyugodott az elméje. Már tudja, mit akar az élettől.

Travis apja, Ed Kelce továbbá arról is beszámolt, hogy fia először egy nagyszabású, nyilvános eljegyzést tervezett, ám végül egy sokkal intimebb, bensőséges pillanatot választott. A romantikus gesztusra egy meghitt kertben került sor közvetlenül a vacsora előtt. Egy pohár borral a a kezében kérte meg élete párját egy csendes kis gondozott kertben.

Az eljegyzési gyűrű sem mindennapi

Az eljegyzési gyűrű Travis Kelce és a neves ékszertervező, Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry) közös munkájának eredménye. A dizájn tökéletesen tükrözi Taylor Swift stílusát és ízlését. A gyűrű fő ékköve egy úgynevezett 'old mine cut' csiszolású gyémánt. Ez egy antik, romantikus megjelenésű csiszolási forma, amely a 18–19. században volt népszerű. A követ egy egyedi tervezésű, sárga aranyból készült, kézzel gravírozott foglalat tartja, amely a klasszikus elegancia és a modern visszafogottság különleges kombinációját nyújtja. A szakértők becslése szerint az F színű és VS1 tisztaságú gyémánt mérete 7–10 karát között lehet. A gyűrű pedig 18 karátos sárga aranyból készült. Így a szakértők szerint az eljegyzési gyűrű értéke körülbelül 500 ezer és 1 millió dollár (170-340 millió forint) közé tehető.