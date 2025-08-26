Megható poszttal robbantotta fel a netet a legszebb énekesnő: eljegyezték

Romantikus, összebújós és gyémántgyűrűs képeket posztolt Instagramon Taylor Swift és Travis Kelce. A rajongók legnagyobb örömére végre megtörtént a lánykérés, az énekesnő és amerikaifocista párja két év együttlét után az esküvőre készül.

Taylor Swift és Travis Kelce magasabb szintre emelte a kapcsolatot

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Az angoltanárnőd és a tesitanárod összeházasodik

– írták viccesen posztjukban a szerelmesek, akiknek a kapcsolata új szintre lépett.

Taylor Swift és párja legutóbb New Yorkban keltett nagy feltűnést, a sportoló ugyanis lovagias gesztust tett, amitől a rajongók szíve is megolvadt. Történt ugyanis, hogy miután leparkoltak egy menő étterem előtt, először a Kansas City Chiefs játékosa szállt ki a kocsiból, hogy lovagiasan ajtót nyithasson kedvesének, és hogy ezt megtehesse, a testőr még hátrált is: Travis erre egy barátságos vállveregetéssel köszönte meg a testőr gesztusát. A helyszínen lévő rajongók elaléltak a férfi udvarias megnyilvánulásától. A nagy hír bejelentése után pedig nem lehet kérdés, hogy minden a legnagyobb rendben van köztük és dúl a szerelem!

