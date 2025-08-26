Harry Styles ismét szerelmes? Híres színésznővel kapták lencsevégre

Harry Stylest váratlan partnere oldalán látták - nem mással, mint Zoë Kravitz-cel. A frissen Channing Tatummal szakító színésznő úgy tűnik, Harry mellett keresi a válás utáni megnyugvást.
A párost először kedden kapták lencsevégre egy londoni étteremben, a Rita Bistroban, ahol csókolóztak. A 31 éves énekest és a 36 éves színésznőt később Rómában is lefotózták, amint kéz a kézben sétáltak - írja a The Sun.
Egy szemtanú szerint:
Harry és Zoë nagyon közel kerültek egymáshoz, és egyáltalán nem zavarta őket, hogy mások is látják, amint csókolóznak a Rita egyik sarkában. Együtt sétáltak be, az határozottan randi volt. Gyönyörű párt alkotnak.
Új sztárpár születik?
