Durvaság! Kristin Davis nem erre számított

A Szex és New York sztárja, Kristin Davis egy podcastben mesélt egy meghökkentő történetet, ami a ‘90-es évek sikersorozata, a Melrose Place forgatásán esett meg vele. Ilyenkor rengeteg ember dolgozik körülöttük, az idő rendkívül drága és egy film vagy sorozat összerakása komoly koncentrációt igényel. Azonban ez is ugyanolyan munkakörnyezet, mint bárhol máshol, így az alapvető etikett szabályai itt is érvényesek. Kristin Davis elmondása szerint ez nem mindenkinek volt egyértelmű.

Kristin Davis kellemetlen élményéről mesélt (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

Kristin Davis nem erre számított

A hirtelen végéhez érkező És egyszer csak Charlotte-ja a Melrose Place sorozatban kapta meg Brooke Armstrong szerepét még karrierje kezdetén. A podcastben elmesélte, hogy a meghallgatáson nem fűzött sok reményt a szerephez. Azt gondolta, hogy hosszú haja fogja leginkább megakadályozni a szerep megszerzésében, hiszen a többi karakternek rövid, divatos frizurája volt. Az sem segített az önbizalmán, hogy rajta kívül még Hilary Swank is pályázott Brooke szerepére. Ezért szinte magánkívül volt a boldogságtól, amikor kiderült, hogy őt választották. A forgatásra érkezve azonban lelombozó tapasztalatokat szerzett. A legtöbben nagyon kedvesek voltak vele, sőt, a Született feleségek sztárja, Marcia Cross már régi barátként üdvözölte. De elmondása szerint volt egy kollégája, aki kimondottan modortalanul viselkedett vele.

Volt egy valaki, aki az ott töltött időm alatt egyszer sem szólt hozzám. Soha. Nem voltak közös jeleneteink, szóval nem okozott kimondottan problémát, de többször előfordult, hogy köszöntem neki és válaszra sem méltatott.

A Szex és New York sorozatban is számos vendégszereplő megfordult, többek között Kyle MacLachlan is (Fotó: Home Box Office (HBO))

A színésznő nem árulta el ki volt a titokzatos, illetlen kolléga, az eset azonban tapasztalatul szolgált a későbbiekben. Úgy döntött, hogy ő ezt teljesen az ellenkező oldaláról fogja meg a Szex és New York forgatásán, amikor vendégszereplők érkeztek a sorozatba.

“Igazi fogadóbizottságként viselkedtem. Igyekeztem minél hamarabb megszólítani az új kollégákat, mert emlékeztem, milyen borzasztó élmény volt számomra, ami a Melrose Place forgatásán történt. Lehet, hogy egy kicsit ijesztő is voltam.”