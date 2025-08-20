Kristin Davis több évtizedes titkáról rántotta le a leplet: randizott az egyik Jóbarátok főszereplővel

Kristin Davis, a Szex és New York Charlotte-ja lebilincselő részletet osztott meg az életéből új podcast epizódjában. Elárulta, hogy egyszer egy közös barátjuk által vakrandira hozták össze a Jóbarátok Chandler-ével, Matthew Perry-vel.
A Szex és New York Charlotte York-ja egy újabb izgalmas emléket osztott meg magánéletéről a legutóbbi podcast adásában, az Are you a Charlotte?-ban. Kristin Davis elmesélte, hogyan hozták össze őt egy vakrandira a Jóbarátok sztárjával, Matthew Perry-vel a kilencvenes évek végén. A történet úgy kezdődött, hogy egy közös jogász ismerősük szervezett számukra egy laza, házibulin alapuló találkozót. Kristin Davis elárulta, hogy a találkozó egy vacsoraparti keretében zajlott hollywoodi körben. A Szex és New York Charlotte-ja csak a jogász ismerősre és Matthew Perry-re emlékszik, senki más arcára nem.
Teljesen laza, otthoni hangulata volt.
A vakrandiból ugyan nem lett folytatás, de a színésznőre mély benyomást tett Matthew Perry vidámsága, kedvessége. Kristin Davis kiemelte, hogy színész kollégájának, a Jóbarátok Chandler-jének milyen pozitív kisugárzása volt.
Matthew nagyon kedves volt. Leült mellém, és elmondta, milyen boldog a Jóbarátok forgatásán, mennyire élvezi azt.
A Szex és New York Charlotte York-ja számára ez egy éles kontrasztot adott a korábbi, stresszel teli televíziós munkahelyéhez képest, a Melrose Place-hez, ahol annyi szereplő volt, hogy állandó bizonytalanság uralkodott a levegőben. Kristin Davis úgy jellemezte az akkori munkahelyét:
Nem volt túl boldog hely. 15 állandó szereplő volt, mindenki más rettegett attól, hogy kikerül.
A vakrandi időszakában Kristin Davis még a Melrose Place-ben forgatott, de nem sokkal később kapta meg a Szex és New York Charlotte York szerepét, ami sorsfordító volt a karrierjében. A kettő között azonban több meghallgatáson is részt vett. Az egyik pedig nem más volt, mint a Jóbarátok Monica-jának a szerepe, ami azért is érdekes, mert a sorozatban ő alakította volna Matthew Perry karakterének, Chandler-nek a feleségét. Kristin Davis azonban nem kapta meg a szerepet.
Azt hiszem, én voltam az egyike annak a 8000 nőnek, aki Monica szerepét olvasta fel, amit végül Courteney Cox szerzett meg.
A 60 éves színésznő azonban örült Courteney Cox sikereinek, ugyanis annak idején sokat programoltak együtt.
