Justin Bieber megtört, beismerte, hogy dühkezelési problémái vannak

Justin Bieber pár napja megint összetűzésbe került a paparazzókkal. A kanadai énekes nem hagyta magát, ingerülten szállt szembe a fotósokkal. Pár nappal később azonban feltehetőleg megbánta a dolgot, mivel közösségi oldalán beismerte, hogy dühkezelési problémái vannak.

Justin Bieber ismét összetűzésbe keveredett a fotósokkal

Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto

Justin Bieber beismerte, hogy dühkezelési problémái vannak

A 31 éves kanadai énekes ismét feszült pillanatokat élt át az őt körülvevő fotósokkal Malibuban a Soho House előtt. Justin Bieber kiborult, hogy a paparazzók nem tisztelik a határait és ezért összetűzésbe keveredett velük. Az eset után pár nappal azonban megbánhatta az újabb balhét, mivel Instagram-oldalára egy vallomást tett ki, amelyben leírta, hogy tisztában van azzal, hogy dühkezelési problémái vannak, ezért egész életében azon fáradozott, hogy rendbe jöjjön. De az énekes úgy érzi, hogy minél jobban próbálkozik, annál jobban elfárad és csak dühösebb lesz.

Tudom, hogy megtörtem. Tudom, hogy dühproblémáim vannak. Egész életemben azon próbáltam dolgozni, hogy olyan legyek, mint azok az emberek, akik azt mondták, hogy olyannak kell lennem, mint ők. És ez csak egyre fáradtabbá és dühösebbé tesz.

Hailey Bieber férje azt is bevallotta, akárhogy mondogatják neki, hogy gyógyuljon meg, egyszerűen képtelen ezen változtatni.

Az emberek folyton azt mondják, hogy gyógyuljak meg, nem gondoljátok, hogy ha meg tudtam volna javítani magam, már megtettem volna?

Justin Bieber úgy érzi, hogy dühkezelési problémái vannak és ezen képtelen változtatni

Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto

Justin Bieber durván szembeszállt a paparazzókkal

A beismerő vallomása pár nappal azután történt, hogy a 31 éves énekes kemény összetűzésbe keveredett Malibuban a fotósokkal. Justin Bieber-t annyira felhúzták a paparazzók, hogy 11 percen keresztül káromkodott nekik.

Mit gondolsz, hogy megy ez veled a kib*szott arcomban? Takarodj a kib*szott arcomból!

Az énekes biztonsági őrei hiába próbálták, nem tudták elzavarni a fotósokat. Justin Bieber pedig folyamatosan csak ordibált nekik.

Ne kérdezzétek már, hogy mi a helyzet. Tűnjetek innen. Én egy igazi férfi vagyok, igazi családdal.

Justin Bieber rajongói aggódnak az énekesért

Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto

Justin Bieber teljesen összetört

Hailey Bieber férjéről csak botrányos felvételek kerülnek elő az utóbbi időben. A 31 éves énekes ráadásul előszeretettel osztja meg magáról a megdöbbentő tartalmakat. A rajongók már többször is aggodalmukat fejezték ki ezzel kapcsolatban. Éppen ezért Justin Bieber képviselője pár hónapja közzétett egy nyilatkozatot, hogy csillapítsa a kedélyeket, amelyben elmondta, hogy az énekesnek nincsenek drogproblémái és a házassága is rendben van. És csak azért tűnik Justin Bieber nyúzottnak az utóbbi időben, mert teljesen lefárasztják őt az apai kötelességei. A rajongókat ez egyáltalán nem nyugtatta meg, ugyanis az énekes azóta is botrányos viselkedésével hívja fel magára a figyelmet. A mostani beismerés azonban végre egy előrelépés lehet Justin Bieber gyógyulásában.