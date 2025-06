Diddy áldozata Harvey Weinstein-t is vádolja – Kiderült, mit követelt a filmproducer

Ugyanaz a nő vádolja Diddy-t és Harvey Weinstein-t is. Tavaly májusban Crystal McKinney szexuális erőszakkal vádolta meg a rappert, akkor ő volt addig a negyedik áldozat, aki hasonló vádakkal jelentkezett Diddy-vel szemben. Idén Harvey Weinstein-t is megvádolta szintén szexuális erőszak miatt.

Diddy egyik áldozata Harvey Weinstein-t is szexuális erőszakkal vádolja (Fotó: Diego Corredor/MediaPunch / Northfoto)

Diddy áldozata most Harvey Weinstein-t vádolja

2025 februárjában feljelentést tettek Harvey Weinstein ellen, amiben azzal vádolták, hogy 2003-ban szexuálisan bántalmazott egy modellt és annak barátnőjét. Idén májusban pedig nyilvánosságra hozták a vádló nevét, amiből rögtön kiderült, hogy ugyanaz a személy érintett ebben az ügyben, mint, aki Diddy-t is megvádolta tavaly szintén szexuális erőszak miatt. A feljelentésben, ami nem kapcsolódik a Diddy-ügyhöz az áll, hogy Harvey Weinstein megerőszakolta Crystal McKinney-t és barátnőjét még 2003-ban. A modell állítása szerint a cég, aminél le volt szerződtetve egy találkozót szervezett meg a filmproducerrel egy West Village-ben lévő bárban. Crystal McKinney magával vitte egy barátnőjét is annak reményében, hogy Harvey Weinstein esetleg őt is alkalmasnak találja-e egy filmszerepre.

Crystal McKinney azzal vádolja a filmproducert, Harvey Weinstein-t, hogy megerőszakolta őt (Fotó: Genin-Marechal / Northfoto)

Harvey Weinstein egy hotelszobában bántalmazta a két lányt

A találkozó közben Harvey Weinstein biztató dolgokat mondott a két lánynak, de túl hangosnak találta a bárt, így felajánlotta nekik, hogy menjenek fel a hotelszobájába, hogy jobban megvitathassák a dolgokat. Crystal McKinney és barátnője beleegyezett, majd felmentek a filmproducerhez, ahol rengeteg alkoholt fogyasztottak. Majd a feljelentés szerint Harvey Weinstein megragadta a modell mellét és letépte a felsőjét, aminek következményeképp ráömlött az ital Crystal McKinney-re. A lány berohant a fürdőszobába, hogy rendbe szedje magát, ahová követte őt barátnője is és később Harvey Weinstein is. A filmproducer ezután meztelenre vetkőzött és követelte, hogy fürödjenek meg vele. A két lány pedig úgy érezte, sarokba van szorítva, így eleget tettek a kérésnek. Harvey Weinstein ezután a fürdőben rájuk parancsolt, hogy szexuális aktusokat végezzenek egymással, majd kirángatta őket a hálószobába, ahol megerőszakolta őket. A filmproducer ezután kiviharzott a szobából, magára hagyva a két lányt.