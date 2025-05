Hoppá! Nem hiszed el, melyik budapesti buliba ugrott be Chris Hemsworth

Chris Hemsworth beugrott a Madame Tussauds Budapest születésnapi bulijára - az ausztrál világsztár figurája június elejéig fogadja rajongóit a Dorottya utcában. A nyitvatartás közel 730 napja alatt volt már lánykérés a produkcióban, ikonok egész sora járt már a termekben Keleti Ágnestől Hosszú Katinkán át Thibaut Courtois-ig, sőt még Munkácsy Mihály is itt találkozott elveszettnek hitt festményével.

Fotó: Madame Tussauds

A Madame Tussauds Budapest 2023. május 23-án tartotta ünnepélyes megnyitóját, és vált a 250 éves nemzetközi brand első franchise rendszerben működtetett attrakciójává. A május 23-a Chris Hemsworth számára is emlékezetes dátum: a színész tavaly ezen a napon kapta meg saját csillagát a hollywood-i Walk of Fame-e. A második szülinapon a Madame Tussauds Budapest lepi meg a vendégeket, méghozzá Chris Hemsworth figurájával. A viaszmás már a szakma és a sajtó számára rendezett koccintáson is részt vett, és június elejéig is a helyén marad, hogy fogadja a rajongókat.

A 41 éves Chris Hemsworth hivatalosan is sikeres és jóképű, hiszen a People magazin a világ legszexibb férfijának nevezte, míg a Forbes három ízben is beemelte a földkerekség legjobban fizetett színészeinek listájára. Hemsworth az Otthonunk című sorozattal robbant be a köztudatba 2004-ben, majd jött a Star Trek, a Pokoli édenkert, a Men in Black és a Szellemirtók.

Hemsworth a Marvel univerzum állócsillagaként lett igazi világsztár, a legtöbben Thor szerepével azonosítják. A világmegváltó hős odahaza is elfoglalt: három gyermek várja haza a forgatásokról, valamint gönyörű - és részben magyar származású - felesége, Elsa Pataky. A spanyol színésznő és modell az anyai nagymamája iránti tiszteletből használja a Pataky családnevet. Bár Elsa spanyol, Chris pedig sokáig Los Angelesben élt, ma már az egész család Ausztráliában lakik. Elsa Pataky-val van közös tetoválásuk, sőt, a gyerekek nevének kezdőbetűit is viseli a színész az alkarján. Szerelmük olyannyira erős, hogy Natalie Portman sem tudta beárnyékolni. A Thor: Sötét világban azt hihettük, hogy Chris Natalie-t csókolja meg, valójában azonban a feleségével váltott csókot a filmforgatáson.