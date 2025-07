5 világsztár, aki kedvére kalózkodhatott: a filmekben a tengert, a valóságban a nézők szívét hódították meg

Sosem évülnek el, bármely évben és bármilyen korban izgalommal töltik el a szívünket: nem mások ezek, mint a kalózfilmek, amelyek ikonikus karaktereinek bőrébe rengeteg világsztár belebújt már. Többek között lehetőséget kapott a kalózkodásra az elmúlt évtizedek során Johnny Depp, Dustin Hoffman és Hugh Jackman is. Ismerje meg az ő, és más hírességek izgalmas, óceánokon átívelő történetét!

Kalózkodás mesterfokon: Dustin Hoffman, mint Hook kapitány

Fotó: ZUMA/Northfoto / Northfoto

Kalózkodás a mozivásznon

Hooknak szólítják még ma is Dustin Hoffmant a közeli munkatársai. Ezt a becenevet egyik legjobb barátjától, Gene Hackmantól kapta, miután többször is megformálta a kalózkapitányt. Steven Spielberg Hook című filmjében nyújtott emlékezetes alakítása például máig gyermekkorunk egyik ikonikus élménye, de szerepelt az Én, Pán Péter című moziban is – írja a Fanny magazin.

„Ő egy kalóz.” – válaszolta teljes természetességgel Johnny Depp lánya egyszer egy hölgynek, aki megkérdezte tőle, mit csinál az apukája. Nem véletlen, hiszen a színész neve örökre összeforrt Jack Sparrow kapitány karakterével. A Karib-tenger kalózai sorozat teljesen újraértelmezte a kalózfilmek műfaját, és sok színész számára jelentett mérföldkövet a karrierjükben.

Hugh Jackman, mint Feketeszakáll

Fotó: Forrás-IMDB

„Először az emberek nem ismertek fel. Nagy sokk volt nekik, de nekem is az volt, valahányszor a tükörbe néztem.” – mesélte Hugh Jackman a Pán című film forgatásai után. A sztár a filmben a hírhedt, és meglehetősen gonosz kalózkapitányt, Feketeszakállt alakította, méghozzá zseniálisan.

Szintén Feketeszakáll bőrébe bújt John Malkovich a Kalózháború című sorozatban. A különc, filozofikus kalóz karaktere tökéletesen illett a színészhez, aki egy saját szigetén uralkodó, hataloméhes, mégis elgondolkodtató vezért formált meg, különös akcentussal és szokatlan mániákkal.

Elijah Wood, mint Benn Gunn

Fotó: Forrás-IMDB

Igazán emlékezetes figurává tette Benn Gunn karakterét érzékeny, mégis kiszámíthatatlan játékával Elijah Wood. A kincses sziget című kalandregény alapján készült minisorozatban a a szigeten magára hagyott, különc férfi nem a híresség legismertebb szerepe, mégis jelentős, hiszen új árnyalatot adott a klasszikus kalóztörténetnek.

