Jennifer Lopez megcsinálta a lehetetlent: „Lehet, hogy a célvonalhoz fogok kúszni, de beérek!”

Rajongó vagy és úgy hiszed, mindent tudsz a vasárnap este Budapesten koncertező Jennifer Lopezről? Nos, most már talán igazad is lehet, hiszen fentebb már elárultuk azt, amit idehaza eddig csak kevesen tudtak. JLo nem bízza a véletlenre dollármilliókra biztosított fenekének karbantartását. Kétnaponta letol egy gigashow-t Up All Night Live in 2025 turnéval, amivel hihetetlen energiákat éget el. Hogy mennyire így van ez, azt vasárnap este a budapesti közönség is láthatja majd, hiszen Jennifer Lopez az MVM Dome-ban lép színpadra. A közel két órás show alatt, csak fél órával kevesebbet táncol és énekel a világsztár, mint amennyi idő alatt 2008-ban teljesítette a Malibu Triatlont.

Jennifer Lopez még mindig döbbenetes formában van, így nem is csoda, hogy egy igen sokat mutató fellépőruhát választott

Jennifer Lopez visszatért és fantasztikus időt futott, úszott, tekert

Jennifer Lopez ezt a sportteljesítményt akkor egyfajta visszatérésnek szánta, hiszen Emme és Max születése után tartott egy tényleg rövidke pihenőt. Azt, hogy triatlonozni fog, egy tévés közvetítést nézve döntötte el. „Ez lehet az, amit meg tudok csinálni” – mondta a Good Morning America című műsorban a felkészülés alatt.

„Nem várok győzelmet; a célom, hogy beérjek.

„Lehet, hogy a célvonalhoz fogok kúszni, de beérek!” – fogalmazott akkor JLo, majd 2008 szeptemberében összedobott egy 2 óra, 23 perc és 28 másodperces időeredményt, ami egy hobbisportolóhoz képest minimum megsüvegelendő teljesítmény. A vasárnap este hazánkban koncertező Jennifer Lopez ezzel ismét milliók számára adott inspirációt világszerte.

Jennifer Lopez az emberarcú popdíva

Szupersztár ide, vagy oda, Jennifer Lopez megmutatta magát a világnak csapzottan, izzadtan és a végletekig kimerülve. Pont úgy, ahogy mindenki más, akik elindultak aznap a Malibu Triatlonon. A Guardian tudósítója így írt róla: „Szívmelengető volt látni, ahogy küzd, ahogy mindenki szeme láttára leküzdötte magáról az úszóruhát”. JLo a kerékpározáshoz még egy cipőt is kölcsönkért egy versenyzőtársától, mert az övé eltűnt a forgatagban. A popdíva számára egyébként az úszás jelentette a legnagyobb kihívást. „Ez egyáltalán nem természetes számomra. Lépésről lépésre kell kezdeni, időt kell adni neki” – mondta a verseny előtt egy tévés interjúban utalva rá, hogy a víz nem éppen a kedvenc közege. A műsorban azt is elárulta, hogy éppen a fél éves gyermekei adják számára a motivációt.