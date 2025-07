Titkok a backstage-ből: ilyen luxus várja Jennifer Lopezt Budapesten

A rajongók már szinte tűkön ülnek, hiszen a világhírű énekesnő vasárnap lép fel az MVM Dome-ban. Az előkészületek szinte már be is fejeződtek, így ki is derítettünk néhány részletet arról, milyen luxus várj majd Jennifer Lopezt a színfalak mögött.

Vágólapra másolva!

Már biztos, hogy Jennifer Lopez budapesti koncertje döbbenetes lesz, hiszen a körülmények sem mindennapiak. A dívát a színfalak mögött is elképesztő luxus és kényelem várja, hiszen nem csak az ételeket készíti elismert séf, de még a víz, amit iszik is különleges lesz. Mutatjuk a részleteket. Jennifer Lopez vasárnap lép fel az MVM Dome-ban, újabb részletek derültek ki az előkészületekről (Fotó: CraSH / Northfoto) Minden részlet világszintű minőségű. Így fogadja Budapest Jennifer Lopezt: „A Green Stage Production-nél hiszünk abban, hogy egy igazán emlékezetes produkció nem csak a színpadon születik meg, hanem az azt körülvevő akár a láthatatlan részletekben, előkészületekben is: a logisztikában, a backstage kultúrájában, a vendéglátás színvonalában és az atmoszféra minden finom árnyalatában. Minden projektünknél az a célunk, hogy élményt teremtsünk, olyat, amely már az első pillanattól érezhető, és ami jóval túlmutat egy látványos show-n. A budapesti Jennifer Lopez-koncert során is ez a szemlélet vezérelt bennünket. Tudtuk, hogy egy ilyen léptékű nemzetközi produkcióban nincs helye kompromisszumnak sem szakmai, sem emberi értelemben. Ezért is különösen fontos számunkra, hogy a legmagasabb szintű minőséget biztosítsuk minden területen.” A Green Stage production csapata elhivatott, sokoldalú és profi szakemberekből áll, olyan kreatív emberekből, akik számára a precizitás, a rugalmasság, az innováció, a szenvedély és a pozitív hozzáállás nem extra, hanem alapérték. Minden egyes részlet, az öltözők berendezésétől a gasztronómiai koncepción és a technikai háttérmunkán át egészen a backstage-ben elérhető forrásvízig tudatos döntések eredménye. A koncert ismételten egy mérföldkő és nagyon büszke vagyok a csapatunkra, és arra, amit közösen alkotunk. Bízunk benne, hogy a koncert egy összművészeti, logisztikai és kulturális győzelem lesz, ahol a világturné és Magyarország találkozása a legmagasabb szinten valósul meg. A kulisszák mögötti tökéletesség ugyanannyira része az élménynek, mint a színpadon elhangzó slágerek - mondta Guba Gábor, a Green Stage Production ügyvezető igazgatója. Jennifer Lopez július 20-i budapesti koncertje már most belépett a "mindent visz" kategóriába. A Green Stage Production példátlan részletességgel és minőséggel építették fel a koncert minden egyes backstage-elemét, a sztár fogadásától az utolsó csepp vízig.

Jennifer Lopez magyarországi koncertje világszínvonalú lesz, már minden készen áll vasárnapra (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto) Michelin-csillagos séf főz JLo-nak: fine dining a világturné backstage-ében A világturnék gasztronómiája ritkán kerül reflektorfénybe, kivéve, ha egy Michelin-csillagos étterem séfje főz a popdívának. A budapesti koncert kulináris felelőse Koppány Levente, az esztergomi 42 Restaurant éléről, akinek konyhája világszínvonalat képvisel precizitásban, kreativitásban és tudatosságban. Ez teljesen más, mint egy szombat esti szerviz az étteremben. Ez művészet logisztikában, ízekben, emberekben”- fogalmazta meg a séf. A menü szigorúan egészségtudatos és JLo személyes preferenciáira szabott, mégis magán viseli a 42 védjegyét, konkrétan az Esztergom íz-DNS-ét. A sztár egyik kedvencének ígérkezik a Dunai galóca vajmártással, kaporral, kaviárral, míg a céklás fogás egy földgömb alakú, egyedi kerámiában érkezik amely alatt az esztergomi Bazilika sziluettje sejlik fel. „A kihívás az, hogyan lehet egyszerre meglepni és mégis komfortzónában tartani egy világsztárt a színpadra lépés előtt - tette hozzá Koppány Levente. 800 éves titok Jennifer Lopez asztalán Jennifer Lopez csapata nem bízta a véletlenre az egyik legfontosabbat: a hidratálást. A koncert napján több mint 300 liter magyar forrásvíz kerül a backstage-be, és ez nem is akármilyen. A választás a Chernel forrásvízre esett, amely Horvátzsidány mélyéből tör fel, és már 1225-ben gyógyvízként említették. A Chernel víz különlegessége a rendkívül alacsony nátriumtartalom, a magas kalcium- és magnéziumtartalom, valamint a metakovasav, amely a fizikai terhelés alatt is frissítő hatású. A terméket egy madridi vakteszten választották ki JLo csapatának tagjai, nem tudva semmit arról, hogy a nedű egy nyolcszáz éves magyar forrásból érkezett „Hatalmas elismerés számunkra, megtiszteltetés és visszaigazolás, hogy a magyar víz világszinten is versenyképes” - nyilatkozta Homor Eszter, az Art Water Kft. ügyvezetője.

Jennifer Lopez öltözője is az énekesnő dögös és extravagáns stílusát tükrözi majd, akárcsak a szettjei (Fotó: Atilano Garcia / Northfoto) Stílus, dizájn, JLo - a KARE Hungary öltözteti fel a backstage-et A kulisszák mögött minden részlet számít, különösen egy olyan ikonikus előadó esetében, mint Jennifer Lopez. Ezért az öltözőt és a pihenőrészleget a KARE Hungary rendezi be, a német KARE Design márka extravagáns, egyedi bútor- és lakberendezési darabjaival. Nemcsak bútorokat viszünk, hanem atmoszférát teremtünk. Inspiráló környezetet egy inspiráló nőnek - mondta Mocsári Máté, a cég marketingmenedzsere. A dizájnmárka több mint 50 országban van jelen, a KARE most azt a kortárs, impulzív világot hozza el, ami illik JLo stílusához és a budapesti fellépés energiájához. Hatalmas megtiszteltetés: DJ Regán Lili Jennifer Lopez koncertjén léphet fel (Fotó: Bánkúti Sándor) A show-t magyar női DJ indítja, Regán Lili rázza fel a Dome-ot A koncertet nem más nyitja meg, mint a háromszoros Rádió 1 DJ-válogatás győztese, az új generáció ikonikus női DJ-je, Regán Lili. A kék hajú előadó zenei tehetségével, nemzetközi karrierjével és közösségi média-jelenlétével is kitűnik: követőtábora meghaladja a 800.000 főt. Őrületes érzés JLo előtt színpadra lépni! Mindent beleadok, hogy már az első ütemtől berobbanjon a Dome! - fogalmazott a lemezlovas. Lili korábban olyan országokban lépett fel, mint Spanyolország, Franciaország, Vietnám vagy Németország, többek között a legendás Pacha Clubban is zenélt. Most a magyar közönséget hangolja rá a nyár egyik legnagyobb zenei eseményére.