Csupa csillogás! Kiderült, mire számíthatunk a Jennifer Lopez koncerten – Galéria!

Arra még sosem volt példa, hogy Jennifer Lopez Magyarországon lépjen fel, de most ennek is eljött az ideje, sőt már csak egyet kell aludni a nagy napig. Természetesen mindenki alig várja, hogy az énekesnő berúgja az MVM Dome ajtaját, meg is mutatjuk, mi mindenre számíthatnak a rajongók.

A Jennifer Lopez koncertjegyek nagy része már elkelt, a rajongók alig várják, hogy színpadra lépjen vasárnap (Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Jennifer Lopez budapesti koncertjére július 20-án, vasárnap kerül sor, az MVM Dome-ban. Kis hazánk persze csak JLo turnéjának egy megállója, ami az Up All Night Live in 2025 nevet viseli. Az énekesnő péntek este még a mesés Tenerifén lépett fel, a magyar koncert utáni napon pedig már Lucca városában, Olaszországban áll színpadra. Így sajnos a rajongóknak nem igazán lesz lehetősége elcsípni őt a városban, mint Timothée Chalamet és Kylie Jenner párosát, de a szerencsésebbek még így is találkozhatnak vele. A koncertre ugyanis lehetett úgynevezett meet & greet-el egybekötött koncertjegyeket vásárolni, ami azt foglalja magába, hogy lehetőséget kapnak arra a rajongók, hogy találkozzanak és fotózkodjanak a világsztárral. Természetesen egy ilyen élményért jó mélyen a zsebébe kellett nyúlnia a rajongóknak, de a legelhivatottabbaknak ez sem számított, ugyanis az összes elkelt ebből a jegytípusból.

A Jennifer Lopez koncert Budapest egyik legnagyobb bulija lesz (Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Jennifer Lopez öltözője sem lesz mindennapi

A dívának persze mindenből a legjobb jár, így a backstageben Michelin-csillagos séf főz majd neki, és a csapata által, vakteszttel gondosan kiválasztott forrásvízzel öblítheti le a finom falatokat. Ráadásul az öltözőt is a stílusához leginkább illő bútorokkal rendezik be erre az estére, hogy a lehető legkényelmesebben érezze magát. De JLo maga sem aprózza el a készülődést, óriási csapattal érkezik, sőt a felszerelések egy részét is ők hozzák. Az énekesnő kíséretében a rengeteg testőrön és asszisztensen túl van orvos, pszichológus, sminkes, fodrász és énektanár is, illetve a színpadi eszközök működtetéséhez szükséges szakemberek. Ez az elképesztő profizmus még a szervezőket is meglepte, és akkor a látványról még nem is beszéltünk. A galériánkra kattintva megtudhatod, hogy milyen extra csillogásra számíthatsz a popkirálynőtől.