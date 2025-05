A Met-gála 2025 legkínosabb pillanata: Kim Kardashian kiborult a biztonsági őrre

Magyar idő szerint vasárnap éjjel rendezték meg a divat- és sztárvilág legnagyobb eseményét, a Met-gála 2025-öt. A grandiózus eseményen rengeteg sztár jelent meg, köztük a Kardashian család apraja-nagyja is. Kim Kardashian idén először lányát is magával vitte, aki ennek köszönhetően szintén végignézhette a Met-gála egyik legkínosabb pillanatát. Kim Kardashian mindenki szeme láttára szégyenített meg egy biztonsági őrt, aki rálépett a ruhájára.

Met-gála legkínosabb pillanata: Kim Kardashian nyilvánosan szidalmazott egy biztonsági őrt (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

A Met-gála legkínosabb pillanatát Kim Kardashiannak köszönhetjük

Az idei Met-gála is a sztárok extra ruhakölteményeiről szólt. Kim Kardashian szokásához híven egy igazán különleges darabot választott az eseményre. Egy fekete bőr feszülős ruhában jelent meg egy hozzá passzoló kalapban. A ruha azonban épp annyira volt kényelmetlen, mint amennyire látványos. Kanye West exe számára még a járás is nehézséget okozott a szűk fazonja miatt. A helyzetére pedig nem segített rá, hogy az egyik biztonsági őr még rá is lépett a ruhakölteményére, ami miatt a 44 éves valóságshow sztár majdnem orra is esett. Kim Kardashiannak több sem kellett a kiboruláshoz. Miután majdnem előre esett, utána odafordult az őrhöz és mindenki szeme láttára szidalmazni kezdte.

A kínos pillanat vírusként terjedt el a közösségi oldalakon

Kim Kardashian reakcióját egy szemfüles rajongó le is kapta, aminek köszönhetően a videó vírusként terjedt el a közösségi oldalakon. Ugyan a kalap az arca nagy részét eltakarta, a száján leolvasható volt, hogy mit mondott a biztonsági őrnek. Nicola Hickling szerint, aki egy szájról olvasó szakértő, Kim Kardashian azt mondta, hogy:

Tudnál vigyázni, hova lépsz?

Majd ezután behuppant az autójába lányával és útnak indultak a Met-gálára.

Kim Kardashian lánya túlesett az első Met-gáláján

Az idei Met-gálán Kim Kardashian nem akárkivel jelent meg. A 11 éves lánya volt a kísérője, aki idén először vett részt a sztáreseményen. North West is kitett magáért, csak úgy, mint édesanyja. Az eseményhez még a haját is kékre festette. Kim Kardashian azért is döntött úgy, hogy elviszi magával lányát, mert úgy érezte, most igazán ráférne a kikapcsolódás, ugyanis édesapja miatt folyamatos bulvárszereplő lett az énekesnőnek készülő lány. Kanye West tesz róla, hogy minden hétre címlapra kerüljön viselkedése miatt, legutóbb ráadásul nyilvánosan esett neki Kimnek a közös gyerekeik, North, Saint, Chicago és Psalm láthatása miatt. De korábban azt is kijelentette, hogy nem a leghíresebb Kardashian-nővérrel kellett volna gyerekeket csinálnia. Ami biztos jól esett a négy csemetéjüknek.