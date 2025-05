Úgy tűnik Kim Kardashian nem tanult a tavalyi incidensből, amikor fia hozzáférést szerzett az Instagram fiókjához. Szerda kora reggel ugyanis egy poszt jelent meg Kim Kardashian oldalán, amelyben arra biztatta követőit, hogy iratkozzanak fel Saint West Youtube csatornájára.

Kim Kardashian szerződést íratott alá fiával a Youtube csatornája miatt (Fotó: CraSH / Northfoto)

Kim Kardashian fia feltörte édesanyja Instagram oldalát

A kilenc éves Saint West ismét kellemetlen helyzetbe hozta édesanyját. Szerdán kora reggel Kim Kardashian Instagram oldalán egy különös poszt jelent meg, ami nem illett az eddig feltöltött képek közé. Kim Instagram oldalán leginkább családi pillanatképeket osztott meg, vagy a márkáját, a SKIMS-et hirdette. A mostani posztban azonban arra kérte a követőit, hogy iratkozzanak fel a fia, Saint West Youtube csatornájára. A rajongók azonnal el kezdtek gyanakodni, hogy talán ismét Kim Kardashian kilenc éves fiának a keze van a dologban. Saint West-nek feltehetőleg sikerült feltörnie édesanyja Instagram oldalát, aminek köszönhetően szabadon garázdálkodhatott rajta.

Saint West már kilenc éves korában reklámot csinál magának

Kim Kardashian fia azonban nem hiába törte fel édesanyja Instagram-ját, meg volt rá az oka. Saint West ugyanis magát szerette volna reklámozni, egészen pontosan a Yotube csatornáját. A zavaros képernyőfotóban az olvasható ki, hogy 'Sub to Saint's channel', ami azt jelenti, hogy 'Iratkozzatok fel Saint csatornájára'. Felette pedig a Youtube felhasználó neve látható, @S4intking. A rajongók gyorsan megdicsérték Saint West-et, amiért okosan kihasználta Kim Kardashian követőit, hogy saját magának is szerezzen néhányat.

Kim Kardashian Instagram oldalát saját fia törte fel, hogy reklámozhassa Youtube csatornáját

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Kim Kardashian szigorúan veszi Saint West Youtube csatornájának kezelését

Tavaly Kanye West felesége egy pillanatfelvételt osztott meg Instagram oldalán, amin jól látható volt, hogy szerződést íratott alá fiával annak érdekében, hogy Saint West Youtube csatornát indíthasson. A szerződésnek hét pontja volt, amiket a fiúnak be kell tartania és azok közül, ha egyet is megszeg, akkor édesanyja törölheti az oldalát. A szabályok között volt, hogy a fia nem adhat ki semmilyen információt a családról, nem filmezheti nővérét, North-ot, amikor zenél. Továbbá minden videót meg kell mutatnia édesanyjának mielőtt felteszi az oldalára. Amennyiben pedig megszegi valamelyik szabályt, akkor édesanyja kérdés nélkül letörölheti oldalát.