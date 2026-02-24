Megjöttek a tavasz hírnökei: ezeken a településeken fotózták le az első gólyákat

Megérkeztek az első fehér gólyák Magyarországra! Február 21-én izgalmas híreket osztottak meg a madárkedvelők a Madárfotózás nevű Facebook-csoportban: Kiskunhalason aznap két fehér gólyát is megfigyeltek. A madarakról készült fotón jól látható, amint egy villanyoszlop tetején éppen megpihennek a hosszú út után. A Dunatáj Közalapítvány közösségi oldalán tette közzé, hogy Akasztóra február 22-én, vasárnap érkezett meg az első gólya.
A témában megszólalt lapunknak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője is. Mint elmondta, az első, február végén érkező beszámolók már megszokottnak számítanak.
Az elmúlt közel 20 évben 64 magyarországi fehér gólyára került műholdas jeladó. Ezekből kiderült, hogy vannak olyan egyedek, amelyek nem a Szaharától délre húzódó, klasszikus vonulási területekre mennek telelni, hanem jóval közelebb, például Izrael térségébe. Onnan természetesen sokkal egyszerűbb, gyorsabb hazajutni, mint mondjuk Fokváros mellől
– fogalmazott a szakember, aki szerint elsőként a hímek érkeznek, hogy elfoglalják és rendbe tegyék a régi fészküket.
– A hímek jönnek elsőként és az előző években, akár évtizedekben használt fészkeikhez térnek vissza. Ha a fészket elfoglalta egy másik hím, vagy leszakadt, arra is fel kell készülniük. Ha a fészek május–július között semmisül meg, az a pár számára az adott évben teljes kudarcot jelent – tette hozzá.
A fehér gólya Európa középső és északabbi országaiban klasszikus, hosszútávú vonuló madár, amely általában Afrika Szaharától délre elterülő vidékein telel. Ezzel szemben Dél-Európában vagy helyben marad, vagy csak Észak-Afrikába, sokkal rövidebb távolságra vonul.
A magyar gólyák többsége jellemzően március második felében érkezik haza a többnyire afrikai telelőhelyéről. Az őszi és a tavaszi oda-visszaút során légvonalban is akár 16-17 ezer kilométert repülnek
– írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fehér gólyáról a Magyarország madarai oldalon.
Sajtóhírek szerint február elején már gyülekeztek a fákon Szenegálban azok a gólyák, amelyek most Európa felé vették az irányt. Fontos azonban megemlíteni, hogy akadnak olyan egyedek is, amelyek el sem hagyják Európát, vagy közelebbi helyszíneken telelnek át.
A fehér gólya nagy testű madár, ezért szaporodási ciklusa is hosszú.
A tojó csak kétnaponta képes tojást rakni, és a tojások kiköltése is jóval több mint egy hónapig tart. Így legkésőbb április második felében már a fészekaljon kell kotlania. A kikelésük után pedig a fiókáknak jó három hónapot kell a fészekben töltve fejlődniük az optimális, július végi kirepülésig
– magyarázta Orbán Zoltán.
A gólyák többsége augusztus 20-a körül hagyja majd el újra az országot. Gólyákból a 2024-es adatok szerint mintegy 5200 pár van a hazai fehér gólya-állományban.
