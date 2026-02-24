Megjöttek a tavasz hírnökei: ezeken a településeken fotózták le az első gólyákat

Megérkeztek az első fehér gólyák Magyarországra! Február 21-én izgalmas híreket osztottak meg a madárkedvelők a Madárfotózás nevű Facebook-csoportban: Kiskunhalason aznap két fehér gólyát is megfigyeltek. A madarakról készült fotón jól látható, amint egy villanyoszlop tetején éppen megpihennek a hosszú út után. A Dunatáj Közalapítvány közösségi oldalán tette közzé, hogy Akasztóra február 22-én, vasárnap érkezett meg az első gólya.

A hazatérő gólyákat több településen is megfigyelték, és már fotók is készültek róluk Fotó: Dunatáj Közalapítvány / Facebook

Mennyire számít ez korainak?

A témában megszólalt lapunknak Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője is. Mint elmondta, az első, február végén érkező beszámolók már megszokottnak számítanak.

Az elmúlt közel 20 évben 64 magyarországi fehér gólyára került műholdas jeladó. Ezekből kiderült, hogy vannak olyan egyedek, amelyek nem a Szaharától délre húzódó, klasszikus vonulási területekre mennek telelni, hanem jóval közelebb, például Izrael térségébe. Onnan természetesen sokkal egyszerűbb, gyorsabb hazajutni, mint mondjuk Fokváros mellől

– fogalmazott a szakember, aki szerint elsőként a hímek érkeznek, hogy elfoglalják és rendbe tegyék a régi fészküket.

– A hímek jönnek elsőként és az előző években, akár évtizedekben használt fészkeikhez térnek vissza. Ha a fészket elfoglalta egy másik hím, vagy leszakadt, arra is fel kell készülniük. Ha a fészek május–július között semmisül meg, az a pár számára az adott évben teljes kudarcot jelent – tette hozzá.

Több tízezer kilométeres az út Afrikából

A fehér gólya Európa középső és északabbi országaiban klasszikus, hosszútávú vonuló madár, amely általában Afrika Szaharától délre elterülő vidékein telel. Ezzel szemben Dél-Európában vagy helyben marad, vagy csak Észak-Afrikába, sokkal rövidebb távolságra vonul.

A magyar gólyák többsége jellemzően március második felében érkezik haza a többnyire afrikai telelőhelyéről. Az őszi és a tavaszi oda-visszaút során légvonalban is akár 16-17 ezer kilométert repülnek

– írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fehér gólyáról a Magyarország madarai oldalon.