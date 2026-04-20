Brutális fordulat az időjárásban: Kiadták a riasztást, leszakad az ég és jön a lehűlés

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 06:30
Hétfőtől jelentős lehűlés veszi kezdetét, a napsütés mellett pedig több hullámban számíthatunk csapadékra és viharos széllökésekre.
A HungaroMet több északkeleti vármegyére is citromsárga figyelmeztetést adott ki a hétfői napra. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben érvényes az egyes fokozatú riasztás, ezeken a területeken zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket villámlás, szélerősödés és jégeső kísérhet.

Az érkező hidegfront és a kiadott riasztás véget vet a korábbi kellemes időnek Fotó: met.hu

Citromsárga riasztás és markáns lehűlés várható az északkeleti vármegyékben

A hajnali záporok után a legtöbb helyen kisüt a nap, de délnyugaton erősen felhős marad az ég, és ott újabb eső várható. A késő délelőtti óráktól kezdve főként északkeleten, később a délnyugati határszélen fordulhatnak elő zivatarok apró szemű jéggel. Az északnyugati szél erős lesz, a Dunántúli-középhegységben 60-65 km/h-s lökések is lehetnek. A csúcsértékek 16 és 21 fok közé esnek vissza.

Észak felől felhőátvonulások érkeznek futó záporokkal, az északias szél pedig továbbra is erős marad. A hőmérséklet tovább zuhan, délután már csak 14-15 fokot mérhetünk.

A többórás napsütést észak felől érkező gomolyfelhők zavarják meg, de zápor már csak északkeleten valószínű. A nappali felmelegedés 16-17 fok körül alakul.

Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, a csapadék esélye minimális. A nyugatias szél azonban ismét megerősödik, a hőmérséklet pedig marad 16-17 fok környékén – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
