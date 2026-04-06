Orbán Viktor: Helyzet van

Mint ismert, Orbán Viktor sorok kívül összehívta a védelmi tanácsot, miután tudomására jutott, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A meghiúsult terrorcselekmény miatt megtartott tanácsülést követően a kormányfő élőben jelentkezett be közösségi oldalán. Erről korábbi cikkünkben részletesen is beszámoltunk.
Hústvét hétfőn Orbán Viktor már kora reggel friss bejegyzést tett közzé. Már a hajnali órákban útra kelt, hogy intézkedjen a veszély elhárításán.
Húsvéthétfő, reggel 6. Szabotázsakció. Helyzet van. Indulunk Kiskundorozsmára ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. Hamarosan jelentkezem!
tájékoztatta a magyarokat Orbán Viktor.
