Orbán Viktor a meghiúsult terrortámadásról: "Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent"

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor sorok kívül összehívta a védelmi tanácsot, miután tudomására jutott, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A meghiúsult terrorcselekmény miatt megtartott tanácsülést követően a kormányfő élőben jelentkezett be közösségi oldalán.

A miniszterelnök elárulta: a jelenlegi információk alapján úgy tudni, hogy a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Orbán Viktor egyeztetett Szerbia elnökével. Mint elárulta: személyi sérülés nem történt, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerbek a vezeték védelmét megerősítették.

"Ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be. Ezért elrendeltük a vezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét" - húzta alá a kormányfő, kiemelve: soha nem látott energiaválság tart Európa felé, épp ezért elengedhetetlen az orosz energia, amitől el akar minket vágni Ukrajna.

Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent. Magyarország energiabiztonsága nem játék.

Orbán Viktor kiemelte: megvédjük a nemzeti érdekeinket, a családok biztonságát, és az ország energiaellátását.