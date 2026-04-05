Megszólalt a híres zenész: életmentő műtétre van szüksége

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 15:25
James Bourne a betegsége miatt szállt ki világ körüli turnéjukból. A zenész most műtétre vár, még mindig rejtélyes betegsége miatt.
A Busted sztárja, James Bourne aggasztó bejelentést tett több hónapos hallgatás után: életmentő műtétre van szüksége.

A Busted zenészei: Charlie Simpson, Matt Willis és James Bourne (balról jobbra). Bourne műtétre vár
Fotó: NurPhoto via AFP

Műtétre szorul a kedvelt zenész

A 42 éves Bourne tavaly, a banda turnéjának kezdete előtt kényszerült kiszállni egy rejtélyes betegség miatt. Akkor a zenész elmondta, hogy ő maga sem tudja pontosan, mi a probléma.

Most a közösségi médiában nyilatkozott, mondván: műtéten kell átesnie a betegsége miatt. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy nagyon szeretne visszatérni a turnézáshoz és a zenekészítéshez.

Instagramján azt írta, hogy nemrég jött rá: hat hónapja nem adott magáról friss információt, majd hozzátette:

Tervben van egy nagyobb műtét, ami meghosszabbítja majd az életemet, és remélhetőleg annyira meggyógyulok, hogy visszatérhessek ahhoz, amit a legjobban szeretek: a turnézáshoz és a zenéléshez.

A zenész még így sem árulta el pontosan, mivel küzd.

Bourne tavaly szeptemberben, csupán pár nappal a turné kezdete előtt jelentette be, hogy akármennyire is szeretné, nem tud rajta részt venni. Ekkor Harry Judd, a McFly dobosa így reagált: 

Nélküled nem leszünk ugyanaz, haver. Remélem, mihamarabb visszatérsz a turnéra. 

Bourne zenekartársai, Matt Willis és Charlie Simpson gyakran emlegették őt a turné alatt, Matt pedig azt mondta a rajongóknak, hogy „nagyon beteg”.

A Busted többek között ötmillió albumot adott el, és két BRIT Awards-díjat is nyert eddigi karrierjük alatt. 2005-ben feloszlottak, majd szólóprojektekbe kezdtek, mielőtt 2013-ban újra összeálltak a McBusted-projekt keretében, amely 2015-ig tartott. 

Egy újabb rövid szünet után a zenekar ismét egyesült a 20. évforduló alkalmából, és azóta is együtt maradtak. Bourne-t a turné ideje alatt most öccse, Chris helyettesíti a gitáron. (Metro)

