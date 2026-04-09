Fagyos reggelek jönnek: ilyen lesz az időjárás

A tavasz még nem döntötte el végleg, hogy megérkezik-e, a következő napok időjárása ismét tartogat némi meglepetést.

A tavaszi időjárás még nincs itt teljesen

Csütörtökön a napsütés még több helyen jelen lesz, azonban északkelet felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A keleti tájakon záporok is kialakulhatnak, sőt az Északi-középhegység térségében akár tartósabb csapadék sem kizárt. A hőmérséklet visszafogott marad, mindössze 9 és 13 fok között alakul, miközben az északi szél egyre erősebben fúj, ami tovább rontja a hőérzetet.

Pénteken már több órára kisüt a nap, ám a felhőtlen égbolt csak átmeneti vendég lesz: gomoly- majd fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést. Csapadékra ugyan nem kell számítani, de a reggel kifejezetten csípős lehet, helyenként gyenge fagy is előfordulhat. A délutáni órákban sem várható jelentős enyhülés, a hőmérséklet csupán 10-11 fok körül alakul.

Összességében tehát változékony, helyenként kellemetlen időjárásra készülhetünk, ahol a szél, a felhők és a hűvös levegő egyaránt meghatározza a hangulatot. Aki már a tavaszi meleget várja, annak még egy kicsit türelmesnek kell lennie - írja a Köpönyeg.hu.