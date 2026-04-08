Nagy fordulat jön az időjárásban, a hét második fele tartogat meglepetést

Az előttünk álló napokban többnyire a napsütésé lesz a főszerep, bár az élénk északnyugati szél kezdetben hűvösebbé teheti a hőérzetet. Szerencsére komolyabb csapadéktól vagy veszélyes időjárási jelenségtől nem kell tartanunk, jelenleg nincs érvényben semmilyen riasztás az ország területére.

Változékony tavaszi időjárás várható a héten

Szerda

Nyugaton sok napsütés ígérkezik, míg keleten gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők az eget. Eső nem valószínű. Hajnalban 4, délután mintegy 13 fokot mérhetünk.

Csütörtök

Változó felhőzet mellett alakul az idő, keleten lehet tartósabban borongós az ég, és ott elszórtan zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 9 és 15 fok között ingadozik. A szél mérséklődik.

Péntek

Változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. Délután 10–15 fok közötti értékek várhatók. Gyenge lesz a légmozgás - írja a Köpönyeg.