Új kínai szupervonatokat tesztelnek magyarországi vasútvonalakon

Kínai szupervonatot tesztelnek idehaza, a járművet most lencsevégre kapták.

Szupervonat érkezett hazánkba (Fotó: Pozsgai Ákos via baon.hu)

A Szerbiában Soko, azaz Sólyom névre keresztelt járműveket a Budapest-Belgrád vasútvonal kiskunhalasi állomásán fotózták le.

A szerb vasúttársaság, a Srbijavoz összesen öt elektromos motorvonatot rendelt 21 milliárd forint értékben a Belgrád-Szabadka gyorsvasútra a CRRC Changchuntól. Ezek a tervek szerint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán is közlekednek majd.

A Budapest-Belgrád vasútvonalra szánt, kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjei még folyamatban vannak, mivel a magyar típusengedélyük egyelőre hiányzik.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója azt írta: a hatósági futópróbák megkezdődtek, ezzel párhuzamosan pedig a magyar mozdonyvezetők képzése is zajlik. Az elmúlt napokban két jármű is csatlakozott a tesztekhez.

Miért különlegesek a szupervonatok?

A Fuxing-vonatok az első olyan motorvonatok, amelyek kínai fejlesztésűek, és az ázsiai országban akár 350 km/órás sebességgel is közlekedhetnek. Szerbiában ez a sebesség várhatóan 200 km/óra lesz, míg a magyarországi szakaszokon 160 km/órára korlátozzák.

A 104 méter hosszú vonat négy kocsiból áll, és 242 ülőhellyel rendelkezik, amelyek közül 45 első osztályú – írja a BAON.