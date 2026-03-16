Szilvágyi Gergő: A védett ár mindenkinek nagy segítség

Tudtátok, hogy a hét elején újabb intézkedésre volt szükség? A magyar kormány a családok védelme érdekében védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Az intézkedésre az iráni konfliktus, valamint a Barátság kőolajvezeték támadás miatt volt szükség. Bár ez a beavatkozás minden magyar családot és minden magyar vállalkozást érint, de talán mondhatom, hogy minket, fogyatékossággal élőket hatványozottabban, ugyanis mi tényleg leginkább autóval tudjuk a mindennapi ügyeinket intézni, legyen szó munkába járásról, bevásárlásról, vagy éppen a gyerkőcöknek óvodába, iskolába viteléről. Így a napi ügyek intézése továbbra sem jelent plusz terhet számunkra