Több mint 5 milliárd volt a tét: íme az Ötöslottó nyerőszámai

A televízióban közvetített számsorsoláson kihúzták az Ötöslottó 2026 kilencedik heti nyerőszámait. A tét 5,151 milliárd volt a február 28-i sorsoláson.

Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámai 2026 kilencedik hetében. Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó nyerőszámai:

5 (öt)

17 (tizenhét)

37 (harminchét)

51 (ötvenegy)

59 (ötvenkilenc)

Joker: 395690

Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: jövőhéten 5 milliárd 350 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

A 8. hét nyereményei:

4 találatos szelvény : 36 db - 1 775 895 forint

3 találatos szelvény : 3326 db - 21 055 forint

2 találatos szelvény : 93344 db - 2835 forint



