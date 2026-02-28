Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Több mint 5 milliárd volt a tét: íme az Ötöslottó nyerőszámai

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 20:09
Megtartották a 2026 kilencedik heti sorsolást.

A televízióban közvetített számsorsoláson kihúzták az Ötöslottó 2026 kilencedik heti nyerőszámait. A tét 5,151 milliárd volt a február 28-i sorsoláson.

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai 2026 kilencedik hetében
Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámai 2026 kilencedik hetében. Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

 

Az Ötöslottó nyerőszámai:

  •  5 (öt)
  •  17 (tizenhét) 
  • 37 (harminchét)
  •  51 (ötvenegy) 
  • 59 (ötvenkilenc) 

 

Joker: 395690

Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: jövőhéten 5 milliárd 350 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

A 8. hét nyereményei:

  • 4 találatos szelvény : 36 db - 1 775 895 forint
  • 3 találatos szelvény : 3326 db - 21 055 forint
  • 2 találatos szelvény : 93344 db - 2835 forint


 

 

