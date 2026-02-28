Több mint 5 milliárd volt a tét: íme az Ötöslottó nyerőszámai

A televízióban közvetített számsorsoláson kihúzták az Ötöslottó 2026 kilencedik heti nyerőszámait. A tét 5,151 milliárd volt a február 28-i sorsoláson.
Joker: 395690
Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: jövőhéten 5 milliárd 350 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.
A 8. hét nyereményei:
