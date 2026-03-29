Hatoslottó: kihúzták a vasárnapi nyerőszámokat

Hatoslottó: kihúzták a vasárnapi nyerőszámokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 18:05
Mutatjuk a nyerőszámokat!
 A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

20 (húsz)

30 (harminc)

40 (negyven)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 334 255 forint;

4 találatos szelvény 1317 darab, nyereményük egyenként 8375 forint;

3 találatos szelvény 21 373 darab, nyereményük egyenként 3140 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 380 millió forint. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu