Ezt tedd, ha medvével találkozol

A barnamedve Magyarországon ritkán bukkan fel, de a szomszédos országokban – Szlovákiában, Erdélyben – már jóval gyakoribb. A legtöbb esetben ezek az állatok nem keresik az emberek társaságát, sőt inkább elkerülik őket. Ha mégis előkerülnek, valószínűleg élelem után kutatnak, vagy csak véletlenül kerülnek egy kiránduló ösvényre.

Fotó: Luca Romani / 500px / Getty Images

Mekkora valójában egy barnamedve?

A kifejlett példányok súlya jellemzően 100 és 340 kiló között van, de 450 kilós egyedek is léteznek. Hosszuk meghaladhatja a két métert. Egy ilyen testalkatú állattal szemtől szembe kerülni enyhén szólva sem hétköznapi élmény.

A barnamedve általában magányosan él és nagy területen mozog. A hímek akár több ezer négyzetkilométert is bejárhatnak, míg a nőstények ennél jóval kisebb területen élnek. A bocsok rendszerint az anyjukkal maradnak a következő tavaszig.

Mivel táplálkozik a medve?

A barnamedve mindenevő. Többnyire növényi eredetű táplálékot fogyaszt – bogyókat, gyümölcsöket, gyökereket –, de a rovaroktól kezdve a kisemlősökön át a döghúsig bármit elfogyaszthat. Általában hajnalban és szürkületkor aktív, napközben elbújik a vackában. Habár zárt erdőségekben él, ez nem jelenti azt, hogy egy kirándulónak vagy túrázónak nem kell résen lennie.

Tippek, ha medvével találkozol

Ha olyan helyen túrázol, ahol előfordulhatnak barnamedvék, érdemes fejben tartani néhány alapszabályt.

Ha olyan erdőben jársz, ahol medvék élhetnek, kelts zajt: fütyülj, énekelj, beszélgess hangosan. Így nem éri meglepetésként a medvét a jelenléted, és még időben odébbáll. Csoportosan kirándulni biztonságosabb, a hangos társaságot messze elkerüli az állat.

Ha medvét látsz, és ő még nem vett észre, halk léptekkel, feltűnés nélkül hagyd el a helyszínt.

Ne fordíts hátat neki és ne fuss el. Tudjuk, hogy ez lenne az ösztönös cselekedet, de a futás a legrosszabb reakció. A medve ilyenkor zsákmányként tekinthet rád.

Ha közeledni kezd, hagyd hátra az élelmedet, és lassan, szemmel tartva az állatot, hátrálj.

Ne bámuld mereven, és ne is fordíts neki hátat. A szemkontaktus fenyegető lehet a számára, lassan kezdj hátrálni.

Ha két lábra áll, ne ijedj meg – ez még nem támadás, valószínűleg csak felméri a terepet.

Ha kocsiból látod, ne szállj ki, a jármű biztonságot jelent.

Ha nem tudod elkerülni a találkozást, feküdj hasra, a kezeiddel takard el a fejed, és maradj mozdulatlan.

Ha kutyával vagy, legyen mindig pórázon, mert a medvétől megriadt kutya visszafut hozzád, az azt követő vadállattal.

Ha a medve túl közel jön, ne provokáld, ne tégy hirtelen mozdulatokat. Igyekezz nyugodt maradni, amennyire csak tudsz.

Ne mássz fára sem, mert a medve remekül mászik, simán utánad megy.

Ne próbáld meg etetni, megsimogatni, közelebb menni hozzá, és főleg ne közelíts bocshoz, akkor sem, ha egyedül látod. Az anyamedve valószínűleg ott van a közelben, és ha azt hiszi, veszélyezteted a kicsinyét, nagyon gyorsan támadó üzemmódba kapcsol.

Ne hagyj erős illatú ételeket a sátradban. Este tedd azokat távolabb, lehetőleg fára akasztva, hogy a medve ne férjen hozzá.

A medvét soha ne próbáld elijeszteni kővel vagy kiabálással.

Mi van, ha a medve a kertedben bukkan fel?

Nemcsak erdőben, kiránduláson találkozhatsz medvével. Egyre több helyen fordul elő, hogy medvék lakott területre is bemerészkednek. Ez főleg akkor jellemző, ha ott rendszeresen találnak élelmet: például nyitva hagyott kukákban. Ha a kertedben mászkál egy példány, ne közelíts hozzá és ne tegyél hirtelen mozdulatokat, ne próbáld meg elijeszteni. Minél előbb hagyd el a területet és hívd a helyi rendőrséget vagy természetvédelmi hatóságot, és jelentsd be a medve észlelését. A medvékkel való találkozás veszélyes lehet. Tájékoztasd a szomszédokat is a helyzetről, hogy ők is legyenek óvatosak.