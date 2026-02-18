Turnén a mogyoródi medve: Veresegyház és Csomád közelében látták a ragadozót

Újabb helyen tűnt fel a híres medve: a vadásztársaság tájékoztatása szerint most Veresegyház és Csomád között tűnt fel az erdő lakója.
A „mogyoródi medvét” minden próbálkozás ellenére sem sikerült elfogni, így arra kérték a környéken kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel mozogjanak a területen.
Az Origo információi szerint az „Erdőkertesieknek Erdőkertesről” nevű zárt Facebook-csoportban képet is közzétettek a kóborló ragadozóról, amelyet egy helyi lakos készített, bár ennek valóságtartalmáról nem tudtak meggyőződni.
Kisrét utcában kódorog, a GE gyártelep mellett
- írták a kép alá.
Kedden a medve még Mogyoród környékén járkált, ekkor a Mogyoród Nagyközségi Önkormányzat figyelmeztette a lakosságot az észlelésről a Kukukkhegy fölötti erdős résznél.
Arra kérték az ott élőket, hogy a hulladékot zárt edényben tárolják, illetve a házi és haszonállatokat tartsák biztonságos helyen, hogy elkerüljék a veszélyes találkozást a ragadozóval. Veszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót.
