Turnén a mogyoródi medve: Veresegyház és Csomád közelében látták a ragadozót

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 15:24
Ismét figyelmeztették a lakosságot a fokozott óvatosságra. A mogyoródi medve Veresegyház területén járkál.
Újabb helyen tűnt fel a híres medve: a vadásztársaság tájékoztatása szerint most Veresegyház és Csomád között tűnt fel az erdő lakója.

Medve járkál Veresegyház és Csomád környékén
Medve járkál Veresegyház és Csomád környékén Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hol tűnt fel a medve?

A „mogyoródi medvét” minden próbálkozás ellenére sem sikerült elfogni, így arra kérték a környéken kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel mozogjanak a területen.

Az Origo információi szerint az „Erdőkertesieknek Erdőkertesről” nevű zárt Facebook-csoportban képet is közzétettek a kóborló ragadozóról, amelyet egy helyi lakos készített, bár ennek valóságtartalmáról nem tudtak meggyőződni.

Kisrét utcában kódorog, a GE gyártelep mellett

 - írták a kép alá.

Kedden a medve még Mogyoród környékén járkált, ekkor a Mogyoród Nagyközségi Önkormányzat figyelmeztette a lakosságot az észlelésről a Kukukkhegy fölötti erdős résznél.

Arra kérték az ott élőket, hogy a hulladékot zárt edényben tárolják, illetve a házi és haszonállatokat tartsák biztonságos helyen, hogy elkerüljék a veszélyes találkozást a ragadozóval. Veszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót.

 

