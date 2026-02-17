Figyelmeztették a lakosságot: medvét láttak Mogyoródon

Hasznos tanácsokat, és egyben egy figyelmeztetést is kiadtak Mogyoród lakosainak, miután bejelentés érkezett egy medvéről, amely település külterületén ólálkodik.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen
- közölte a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Facebookon.
A Pest vármegyei község önkormányzat megkérte a lakosokat, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket és kiskorúakat ne engedjenek egyedül a település határába. Valamint felhívták a figyelmet arra, hogy a hulladékot zárt edényben tárolják, illetve a házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen, hogy elkerüljék a veszélyes találkozást a ragadozóval.
Mindemellett arra kértek mindenkit, hogy ha látják a medvét nem menjenek a közelébe, hívják fel a 112-es segélyhívót. Közleményük szerint az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet - írja az Origo.
