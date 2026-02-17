Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Figyelmeztették a lakosságot: medvét láttak Mogyoródon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 12:35
Nem árt az óvatosság! Figyelmeztette a lakosságot Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, miután egy medvét láttak a település környékén.

Hasznos tanácsokat, és egyben egy figyelmeztetést is kiadtak Mogyoród lakosainak, miután bejelentés érkezett egy medvéről, amely település külterületén ólálkodik.

Egy medve bukkant fel Mogyoródon.
Egy medve bukkant fel Mogyoródon. (Képünk illusztráció) Fotó: Mikhail Egorov /  Shutterstock 

Medvét láttak Mogyoród külterületén

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen

- közölte a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Facebookon.

A Pest vármegyei község önkormányzat megkérte a lakosokat, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket és kiskorúakat ne engedjenek egyedül a település határába. Valamint felhívták a figyelmet arra, hogy a hulladékot zárt edényben tárolják, illetve a házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen, hogy elkerüljék a veszélyes találkozást a ragadozóval.

Mindemellett arra kértek mindenkit, hogy ha látják a medvét nem menjenek a közelébe, hívják fel a 112-es segélyhívót. Közleményük szerint az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet - írja az Origo.

 

