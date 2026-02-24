Emmanuel Macron üdvözölte a "felelős lépést egy olyan pillanatban, amikor a világ legnagyobb múzeumának nyugalomra és új erős impulzusra van szüksége a biztonságossá tétel és a korszerűsítés nagyszabású munkálataihoz". Négy hónappal az évszázad rablása után lemondott a Louvre elnöke

Lemondott a Louvre elnöke

Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Lemondott a Louvre elnöke

Október 19-én - "az évszázad betörésekor" - ahogyan a média a látványos rablást elnevezte, fényes nappal, néhány perc alatt 88 millió euró értékű koronaékszert vittek el az Apolló Galéria tárlóiból

Az októberi műkincsrablás óta a közéleti viták középpontjában álló Louvre-ban novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt.

December 15-től a párizsi Louvre dolgozói határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, tiltakozásul a "romló munkakörülményeik" és az "elégtelen források" miatt, a múzeum a sztrájk miatt több alkalommal is zárva tartott.