Nyilvánosságra hozták az első képet a Louvre-rablás során elejtette koronáról

Eugénia francia császárné koronája deformálódott, miután a tavaly októberi Louvre-rablás során menekülő tolvajok elejtették. A múzeum most először osztott meg róla fotókat, és elárulták, hogy a történtek ellenére szinte sértetlen és teljesen restaurálható.

Új fotókat osztottak meg a Louvre-rablás során elejtett koronáról. (Képünk illusztráció) Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Restaurálják a Louvre-rablás során elejtett koronát

A rablók becslések szerint 88 millió euró (33,3 milliárd forint) értékű ékszert loptak el, de a III. Napóleon feleségének gyémántokkal kirakott fejdíszét otthagyták a menekülési útvonalukon.

A múzeum közzétette a koronáról készült első fényképeket a lopás óta, állításuk szerint a korona súlyosan deformálódott, miután a tolvajok megpróbálták eltávolítani egy keskeny lyukon keresztül, amit az üvegvitrinbe fűrészeltek. Emellett a koronáról hiányzik a nyolc arany sas egyike, de megmaradt az 56 smaragd rajta, illetve az 1354 gyémántból csak 10 hiányzik.

A 19. századi koronát eredeti állapotára fogják visszaállítani rekonstrukció nélkül. A restaurálást a múzeum elnöke, Laurence des Cars vezetésével egy szakértői bizottság fogja felügyelni.

Az október 19-én történt rablás óta a rendőrség négy férfi gyanúsítottat tartóztatott le, akik az ügyészek szerint a tolvajok, de a razzia kitervelőjét még nem sikerült megtalálni. A hét másik ellopott ékszer holléte, köztük egy Eugéniához köthető gyémántokkal kirakott tiara, valamint nyakláncok, fülbevalók és brossok továbbra sem ismert - írta az BBC.