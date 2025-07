Megtelt az ég gólyákkal: Macusék alól kirepültek a gólya fiókák

Ismét egy sikeres év a Birdmania madár park és természetvédelmi központ életében. Macus és Szofi szerelme nyolc évre tekint vissza. Annak ellenére, hogy a telet külön töltik, Macus minden évben visszatér a hosszú útról a párjához. Frigyükből idén négy kis gólya született, akik a napokban repültek ki a fészekből.

Idén négy kis gólya született, akik a napokban repültek ki a fészekből.

Fotó: Faludi Koppány

Márton Vlad András a madaraknak szentelte az életét. Gerald Durell filmjein nőt fel, és innen örökölte az állatok szeretetét. A férfi tizenöt éve maga mögött hagyta Budapest nyüzsgését, és Dömösre költözött, ahol létrehozta a Birdmania madár park és természetvédelmi központot, ami azóta hivatalos mentő központként funkcionál.

Országszerte gólyafészkek sokaságát helyezzük ki, hiszen a védett madarak sorsát a szívemen viselem, közülük azonban Macus és Szofi a legkedvesebb. A gólyapár a kertünkben él, és már nyolcadik éve tér vissza hozzánk.

-mondja András, aki elárulta, hogy a szerelmespár története egészen 2016 tavaszáig nyúlik vissza.

Macus és Szofi frigyéből idén négy kisgólya született

Az ő történetük olyan mint egy igazi brazil szappanopera. Egy sérült gólyára lett figyelmes az alsó rakparton egy taxis, aki be is jelentette. Mi a segítségére siettünk.

-emlékszik vissza András, aki a sérült állatot befogta, és azonnal orvoshoz vitte.

Kiderült, hogy söréttel lőtték meg Macust. Az életét és a szárnyát is sikerült megmenteni, de már repülni sohasem fog tudni.

-folytatja a férfi, aki azóta igazi családtagként tekint a gólyára. Kapott a kertjében egy alacsonyan lévő állványt, ahová fel is építette a fészkét. Nem sokkal később rá is talált a szerelem. Szofi 2017-ben szemelte ki párjául a sérült szárnyú gólyát, és már abban az évben is négy fiókájuk született. A telet külön töltik, de Szofi minden éveben vissza tér hozzá Afrikából.

A gólyapár azóta számtalan fiókával ajándékozta meg a világot. Az idei év is sikeresen indult, hiszen rekord számú tojáson ültek, és négyből fióka is lett, amik a napokban kirepültek a fészekből. András bízik benne, hogy Macus és Szofi szerelme rendíthetetlen marad és sok kis gólyával örvendeztetik meg őket.