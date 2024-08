A gólyák vonulásából is jósolhatunk: ilyen tél vár ránk a borzasztó hőség után

A fehér gólyák augusztusban csapatokba verődve gyülekeznek és lakmároznak, ezzel is készülve a hosszú útra, amit meg kell tenniük, mielőtt elérik Afrika partjait. A gólyák vonulása önmagában is nagyon érdekes, ráadásul még a közelgő tél időjárására is következtetni lehet belőle. Ha kíváncsi vagy az érdekességekre és arra, mi vár rád télen, olvasd el cikkünket.

Egy fehér gólya 8-10 órát is képes repülni egy nap Fotó: Flajsz Peter

A hazánkban fészkelő fehér gólyák nagy része az augusztus 20-a körüli napokban kezdi meg vonulását, és a fiatal példányok képesek akár napi szinten 8-10 órát is repüléssel tölteni. A vonulást a fiatal gólyák kezdik meg, a tapasztaltabbak sereghajtóként később kelnek útra. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivőjét, Orbán Zoltánt kérdeztük a fehér gólyák szokásairól.

A fehér gólyák alapvetően augusztus 20-a körül kelnek útra, de előfordult már, hogy hetekkel korábban elmentek, mert elfogyott a táplálék

— magyarázza lapunknak a szakember, aki azt is elárulta, hogy bár jelenleg nincs műholdas nyomkövetővel ellátott fehér gólya hazánkban, a megfigyelések alapján a vonulást idén is a megszokott időben kezdik meg a gólyák néhány kivételtől eltekintve, akik megkockáztatják a hazai áttelelést. A népi megfigyelés úgy tartja, hogy ha a gólyák hamar útra kelnek, hideg lesz a tél, azonban ha a szokott időben kezdik meg a vonulást, enyhe télre lehet számítani. Ha hihetünk őseink megfigyeléseinek, a téli hónapok enyhe időt ígérnek, hiszen a fehér gólyák nagy része még nem indult el a tengeren túlra. Na de mit gondol erről a szakember?

Orbán Zoltán, az MME szóvivője szerint idén is időben vonulnak délre a fehér gólyák Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

Ha régen alkalmas is volt a természet arra, hogy az időjárásra következtessenek belőle, ma már biztosan nem az. A klímaváltozás miatt a telek enyhék, így egyre több példány — 2004/2005 tele óta 10- 30 — marad itthon, hiszen akad bőven táplálék a téli hónapokban is

— zárja gondolatait Orbán Zoltán, aki szerint ma már semmiképp nem érdemes felülni a népi jóslatoknak. Azért azonban mindenképp érdemes szurkolni, hogy az itt maradt példányok gond nélkül átvészeljék a téli időjárás viszontagságait attól függően, hogy enyhe vagy viszonylag cudar idő lesz hazánkban.