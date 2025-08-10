Az egyik leggyakoribb nyári bőrbetegség: miliaria, azaz melegkiütés

A túlzottan meleg hőmérséklet sok szempontból megterheli az emberi szervezetet, a testünk például fokozott izzadságtermelésbe kezd, ami valójában egy hűtési kísérlet. Lényege, hogy a verejték a bőr felszínére kerülve elpárolog, mindez pedig hőt von el. A probléma azzal van, ha az izzadság gyorsan és az átlagosnál nagyobb mennyiségben termelődik, aminek hatására a verejtékmirigyek kivezető csatornái eltömődnek, és kialakul a miliaria, azaz a melegkiütés – írja a Fanny magazin.

Jellegzetes tünetei vannak a melegkiütésnek, amit könnyedén felismerhetünk a kánikulai napokon.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Legfontosabb tudnivalók a melegkiütés kialakulásáról

Az izzadság a bőr alatt rekedve tehát nem képes kijutni, ezzel előidézve a nyári szezon egyik leggyakoribb bőrbetegségét, vele együtt pedig számos kellemetlen panaszt. A miliaria folyamatát extrán fokozza, ha a bőrünk nem tud megfelelően szellőzni, mert például szoros, illetve nem légáteresztő, műszálas anyagú ruha van rajtunk, esetleg valamilyen fizikai aktivitást végzünk a forróságban. A hőség hatását, ezzel együtt a melegkiütés esélyét még inkább növelheti a nedves, párás környezet, illetve a nem megfelelő bőrhigiéné. Ha melegkiütésről esik szó, sokan a csecsemőkre és kisgyermekekre asszociálnak, de a kánikulai napokon a felnőtteket is nagy számban érinti a jelenség.

Hogy néz ki a melegkiütés felnőttkorban?

Fontos kihangsúlyozni, hogy a melegkiütés egy ártalmatlan következmény, normál lefolyása semmilyen szempontból nem veszélyezteti az egészségünket. Jellegzetes tünetek társulnak hozzá, melyekről bárki hamar felismerheti, hogy mivel áll szemben. Attól függően, hogy a miliaria melyik fajtája alakult ki, a legszembetűnőbb jelek a bőrön megjelenő apró kiütések vagy hólyagok, a viszketés, esetleg bizsergő, égő, szúró érzés, valamint az irritált, pirosas színű bőrfelület.

A melegkiütés tünetei többfélék lehetnek

A három leggyakoribb melegkiütéses forma változó tüneteket mutat, de mindegyikről tipikusan beazonosítható a bőrbetegség. A miliaria crystallina, azaz kristályos melegkiütés hatására apró, áttetsző vagy fehér hólyagok jelennek meg a bőrfelszínen. Ezek nem viszketnek, nem is tudnak begyulladni, inkább vízcsepp szerűek, leggyakrabban a mellkason, a vállon és a homlokon jelennek meg, és viszonylag hamar elmúlnak. Ezzel szemben a miliaria rubra már egy gyulladásos forma, piros, viszkető pöttyökkel, melyek fájdalmas érzést is kelthetnek. Itt már duzzanat is megfigyelhető, főként a háton, a mellkason és a nyaki területen alakul ki. A miliaria profunda, többnyire egy trópusi vidékeken jellemző elváltozás, ritkább, és mélyebb rétegekben kialakuló forma. Bőrszínű, keményebb, de nem viszkető csomók jelzik, jellemzően ismétlődő vagy elhúzódó melegkiütések nyomán alakul ki. Figyelemfelkeltő jele a verejtékezés csökkenése.