Az egyik leggyakoribb nyári bőrbetegség: miliaria, azaz melegkiütés

A túlzottan meleg hőmérséklet sok szempontból megterheli az emberi szervezetet, a testünk például fokozott izzadságtermelésbe kezd, ami valójában egy hűtési kísérlet. Lényege, hogy a verejték a bőr felszínére kerülve elpárolog, mindez pedig hőt von el. A probléma azzal van, ha az izzadság gyorsan és az átlagosnál nagyobb mennyiségben termelődik, aminek hatására a verejtékmirigyek kivezető csatornái eltömődnek, és kialakul a miliaria, azaz a melegkiütés – írja a Fanny magazin.
Az izzadság a bőr alatt rekedve tehát nem képes kijutni, ezzel előidézve a nyári szezon egyik leggyakoribb bőrbetegségét, vele együtt pedig számos kellemetlen panaszt. A miliaria folyamatát extrán fokozza, ha a bőrünk nem tud megfelelően szellőzni, mert például szoros, illetve nem légáteresztő, műszálas anyagú ruha van rajtunk, esetleg valamilyen fizikai aktivitást végzünk a forróságban. A hőség hatását, ezzel együtt a melegkiütés esélyét még inkább növelheti a nedves, párás környezet, illetve a nem megfelelő bőrhigiéné. Ha melegkiütésről esik szó, sokan a csecsemőkre és kisgyermekekre asszociálnak, de a kánikulai napokon a felnőtteket is nagy számban érinti a jelenség.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a melegkiütés egy ártalmatlan következmény, normál lefolyása semmilyen szempontból nem veszélyezteti az egészségünket. Jellegzetes tünetek társulnak hozzá, melyekről bárki hamar felismerheti, hogy mivel áll szemben. Attól függően, hogy a miliaria melyik fajtája alakult ki, a legszembetűnőbb jelek a bőrön megjelenő apró kiütések vagy hólyagok, a viszketés, esetleg bizsergő, égő, szúró érzés, valamint az irritált, pirosas színű bőrfelület.
A három leggyakoribb melegkiütéses forma változó tüneteket mutat, de mindegyikről tipikusan beazonosítható a bőrbetegség. A miliaria crystallina, azaz kristályos melegkiütés hatására apró, áttetsző vagy fehér hólyagok jelennek meg a bőrfelszínen. Ezek nem viszketnek, nem is tudnak begyulladni, inkább vízcsepp szerűek, leggyakrabban a mellkason, a vállon és a homlokon jelennek meg, és viszonylag hamar elmúlnak. Ezzel szemben a miliaria rubra már egy gyulladásos forma, piros, viszkető pöttyökkel, melyek fájdalmas érzést is kelthetnek. Itt már duzzanat is megfigyelhető, főként a háton, a mellkason és a nyaki területen alakul ki. A miliaria profunda, többnyire egy trópusi vidékeken jellemző elváltozás, ritkább, és mélyebb rétegekben kialakuló forma. Bőrszínű, keményebb, de nem viszkető csomók jelzik, jellemzően ismétlődő vagy elhúzódó melegkiütések nyomán alakul ki. Figyelemfelkeltő jele a verejtékezés csökkenése.
Érdemes megkülönböztetni a kettőt, főleg, hogy a köztudatban gyakran összekeverednek ezek a bőrproblémák. A napallergia valójában egy gyűjtőfogalom, a hozzá tartozó elváltozások UV-sugárzás hatására alakulnak ki, és nemcsak a nyári időszakban lehetnek aktuálisak. Tünetei változatosak, például csalánkiütés szerűek, piros foltokkal, pattanásos elváltozásokkal, viszkető, égő, fájó felhólyagosodott bőrrel járnak. Gyakran nemcsak a napnak kitett bőrfelületen, de ruhával fedett részeken is megjelenik, ebből is jól látszik, hogy valódi allergiáról van szó. Könnyen összetéveszthetők a fizikai tünetek a leégéssel, napallergia esetén azonban nincs hámlás. Többször is kiújulhat, visszatérhet.
Ha a fenti tüneteket vesszük észre magunkon, az első számú cél az izzadás visszaszorítása és a bőr hűtése, amivel megelőzhetjük a további irritációt. Érdemes árnyékos helyre, vagy hűs helyiségbe menni, de jó megoldás lehet egy langyos zuhany is, ami után fontos szárazra törölni a bőrt. A melegkiütés kezeléséhez, a kellemetlen érzetek visszaszorítására használhatunk hideg borogatást, de nedves törölközőt is helyezhetünk az érintett bőrfelületre. Érdemes természetes alapanyagú lenge, jól szellőző ruhába öltözni, és mellőzni a megerőltetőbb, izzasztó aktivitásokat. A viszketést, esetleges égő érzést bőrnyugtató szerekkel enyhíthetjük. Melegkiütés kezelésére a legjobb a cinktartalmú sebkezelő krém és a különféle hűsítő gélek. Ha a házi szerekre esküszünk, az almaecetes víz hatásos, hiszen egyszerre gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. Ajánlott még a lehűtött zsályateával való borogatás, vagy fürdővízbe adagolás, mivel ez a gyógynövény gátolja a verejtéktermelődést. Fontos, hogy amíg nem múlik el a panasz, tartsuk a lehető legtisztábban a bőrünket, továbbá kerüljük a zsíros krémeket, mert ezek eltömíthetik a pórusokat. A kristályos hőkiütés nem igényel külső kezelést, az átlátszó pöttyök általában maguktól elmúlnak. A miliaria rubra tüneteire hintőpor vagy rázókeverék használható. Fontos, hogy ha a kiütés néhány nap elteltével is jelen van, fájdalmas, gennyes, netán elfertőződik és láz is társul hozzá, mindenképpen keresünk fel egy orvost, aki segíthet a lehető legcélzottabb kezelés meghatározásában.
Mint minden bőrünket érintő kérdésben, itt is érdemes a megelőzésre helyezni a hangsúlyt. A nem kívánatos melegkiütés tünetek felbukkanását elháríthatjuk, ha elejét vesszük a túlzott izzadásnak, és gondoskodunk a bőrünk optimális szellőzéséről. Amennyiben tehetjük, tartózkodjunk a közvetlen forró napfénytől, szabadtéri időtöltés esetén is keressük az enyhe helyeket, ahol némiképpen mozog a levegő. Testhezálló, szoros ruhadarabok helyett válasszunk lezser holmikat, az intenzívebb sportaktivitást pedig időzítsük a korai vagy késő esti órákra. Lényeges az is, hogy ne használjunk pórusokat eltömítő kozmetikumokat, zsíros, olajos készítményeket, szerezzünk be inkább vízbázisú hidratálókat és egyéb természetes összetevőjű termékeket. Ne feledkezzünk meg a bőr higiéniájáról sem.
A csecsemőknek és kisgyermekeknek még nagyon finom a bőrük, emellett a hőszabályozásuk is fejletlen, emiatt a hőség különösen megterhelheti őket, aminek következményeként könnyen eltömődhetnek a verejtékmirigyeik. Egy másik gyakori ok a kiskori miliaria tekintetében a sok ruha, vagy ha az óvó szülők túlságosan bebugyolálják őket, és melegük lesz a piciknek. Ezek miatt a csecsemőknél elsősorban a hajlatokban és a pelenka alatt jelenhetnek meg az apró kiütések.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Megóvnád a bőröd a káros nyári hatásoktól? Akkor fogadd meg a következő tanácsokat:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.