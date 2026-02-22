Újabb fontos küldeményt kapnak a napokban a nyugdíjasok – mutatjuk, mire használhatják fel!

Több százezer nyugdíjas kap utazási utalványt a Magyar Államkincstártól. A jogosultságokat a Magyar Posta kézbesíti. Hogy pontosan kik és mihez kezdhetnek ezzel, illetve minden más információ az utazási utalványokról megtalálható ebben a cikkben.

Megint örülni fognak a postásnak a nyugdíjasok! Fotó: KALLUS GYORGY / MW archív

Megszólalt a győri gázolás okozásával gyanúsított Cs. Dávid. A férfit a Győri Járásbíróságra menet, rendőrök kísértében sikerült szóra bírnia a Borsnak. Hogy mit mondott a luxusautójával halálos kimenetelű balesetet okozó gyorshajtó, azt itt elolvashatod!

Ennyi maradt a győri gázoló Aston Martinjából, miután gyorshajtás közben halálra gázolt egy idős embert a kisalföldi városban

Január 16-án este ment el otthonról, majd másnap hajnalban tűnt el nyomtalanul Egressy Mátyás, akit azóta sem találnak sehol. A nagy valószínűséggel a Lánchídról a jeges Dunába esett fiú

telefonja viszont nemrég előkerült.

Hogy kinél volt az eszköz, hogyan került hozzá és mit szólt mindehhez a bíróság, mind kiderül összeállításunkból.

Több, mint egy hónapja tűnt el Egressy Mátyás. A mobilja már megvan! Fotó: Facebook

Zuglóban egy vita hevében Károly úgy fojtotta meg élettársát, Zsanettet úgy, hogy mindeközben a nő 9 éves kisfia is a lakásban volt.

Tette után a férfi elhagyta a lakást, majd anyjával moziba ment, ahol egy szuperhősös-filmet néztek meg közösen.

Ott fogta el a férfit a helyszínre kiérkező rendőrség. Cikkünkből kiderül az is, hogy mit mondott ezután a gyilkos!

Gyilkosság után moziba, onnan pedig egyenesen a rácsok mögé vezetett a zuglói gyilkos útja Fotó: MW

Akár könnyen derékba is törhet a Tisza elnökének politikai pályafutása. Magyar Péter saját maga vallotta be, hogy valóban tartózkodott abban a lakásban, ahol az a fotó készült, ami nemrég kikerült az internetre. A Tisza Párt vezetőjének elmondása szerint az ingatlanban egy drogbuli zajlott éppen. Hogy milyen hatásai lehetnek az ellenzéki politikusra, ha közzéteszik az ott készült felvételeket, azt innen megtudhatod!