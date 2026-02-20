Baloldali elemző: Ha ez valósnak bizonyul, az Magyar Péter végét jelenti

A baloldali elemző, Nagy Attila Tibor az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy a radnaimark.hu oldal legutóbbi frissítése egyértelműen fenyegető jelzésként értelmezhető, hiszen azt a látszatot kelti, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos korábbi nyilatkozataiban. Az elemző kiemeli: óriási a tét a Tisza Párt számára.

Derékba törhet Magyar Péter politikai karrierje? Fotó: MATE KRISZTIAN

Ebbe belebukhat – Magyar Péter drogbuliban vett részt?

A radnaimark.hu oldal frissülésével egy újabb állítás vált megkérdőjelezhetővé. Magyar Péter maga erősítette meg, hogy valóban járt abban a lakásban, ahol a kép készült és azt is igazolta, hogy abban az időpontban, amikor a lakásban tartózkodott, egy drogbulit tartottak. Az oldalon olvasható az is, amit Magyar Péter az oldal megjelenésére válaszolva mondott;

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam

Nagy Attila Tibor Indexnek adott interjújában azt mondta, amennyiben itt fény derül ennek az állításnak az igazságára, az derékba törheti Magyar Péter karrierjét.

Ha a választók körében hihetővé válik, hogy Magyar valóban fogyasztott drogot az adott napon, akkor gyakorlatilag elillanhat a miniszterelnöki esélye, hiszen a kábítószer-használat a politikában – különösen egy miniszterelnök-jelölt esetében – továbbra is tabutéma.

Nagy Attila Tibor szerint, ha olyan fotó vagy videó kerülne nyilvánosságra, amely látszólag alátámasztja Magyar Péter kábítószer-fogyasztását, a politikus nagy valószínűséggel azonnal azzal vádaskodna, hogy a felvételt hamisan, mesterséges intelligencia segítségével készítették.

Hozzátette, hogy a magyar politikai történelemben mindeddig nem volt rá példa, hogy egy komoly eséllyel bíró miniszterelnök-jelöltet ilyen súlyos, vagyis kábítószer-fogyasztásra utaló gyanú érjen a nyilvánosság előtt.

Magyar Péter arról is beszélt válaszvideójában, hogy "hagyta magát elcsábítani". Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szerint egy zsarolható embert nem szabad felelős pozícióba engedni.