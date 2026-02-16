Újabb részletek derültek ki a rejtélyesen eltűnt Egressy Mátyás ügyében – már az ítélet is megszületett

Egressy Mátyás január 17-én, hajnalban indult el haza az egyik belvárosi szórakozóhelyről. Zavartan viselkedett, a város több pontján is látták. A fiú azóta sem tért haza, a család szerint ő lehetett az a fiatal, aki a jeges Dunába ugrott a Lánchídról. A hídon megtalálták a kulcscsomóját is.
A rendőrség korábban lopás miatt kihallgatott egy hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint január 17-én, hajnalban megtalálta Egressy Mátyás telefonját az egyik éjszakai buszon. A telefont azonban nem adta le, hanem kikapcsolta és eltette. Amikor elfogták a rendőrök, a telefon nem volt nála. Állítása szerint elveszítette.
A férfi ma állt bíróság elé a lopás miatt. Többször is elnézést kért, amiért nem adta le a telefont a buszsofőrnek, hanem eltette azt, elmondása szerint sajnálja a történteket.
A bíróság a férfit lopás vétsége miatt 1 év szabadságvesztésre ítélte, 2 évre felfüggesztve. A férfi teljeskörű beismerő vallomást tett.
Az ítélet kihirdetése után a férfi enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.