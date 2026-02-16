Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Újabb részletek derültek ki a rejtélyesen eltűnt Egressy Mátyás ügyében – már az ítélet is megszületett

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 11:20 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 11:20
A fiatal teniszező a barátaival ment el szórakozni január 16-án este, azonban másnap hajnalban eltűnt. Egressy Mátyást azóta sem találták meg, nagy valószínűséggel a jeges Dunába esett a Lánchídról. A fiú telefonját egy férfi lopta el, aki megpróbálta azt eladni. A bíróság most ítéletet hozott az ügyben.

Egressy Mátyás január 17-én, hajnalban indult el haza az egyik belvárosi szórakozóhelyről. Zavartan viselkedett, a város több pontján is látták. A fiú azóta sem tért haza, a család szerint ő lehetett az a fiatal, aki a jeges Dunába ugrott a Lánchídról. A hídon megtalálták a kulcscsomóját is. 

Ellopták Egressy Mátyás telefonját

A rendőrség korábban lopás miatt kihallgatott egy hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint január 17-én, hajnalban megtalálta Egressy Mátyás telefonját az egyik éjszakai buszon. A telefont azonban nem adta le, hanem kikapcsolta és eltette. Amikor elfogták a rendőrök, a telefon nem volt nála. Állítása szerint elveszítette.

A férfi ma állt bíróság elé a lopás miatt. Többször is elnézést kért, amiért nem adta le a telefont a buszsofőrnek, hanem eltette azt, elmondása szerint sajnálja a történteket. 

A férfi enyhítésért fellebbezett. 
A bíróság a férfit lopás vétsége miatt 1 év szabadságvesztésre ítélte, 2 évre felfüggesztve. A férfi teljeskörű beismerő vallomást tett. 

Az ítélet kihirdetése után a férfi enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik. 

 

