Újabb részletek derültek ki a rejtélyesen eltűnt Egressy Mátyás ügyében – már az ítélet is megszületett

Egressy Mátyás január 17-én, hajnalban indult el haza az egyik belvárosi szórakozóhelyről. Zavartan viselkedett, a város több pontján is látták. A fiú azóta sem tért haza, a család szerint ő lehetett az a fiatal, aki a jeges Dunába ugrott a Lánchídról. A hídon megtalálták a kulcscsomóját is.

Egressy Mátyás

Fotó: olvasói / olvasói

Ellopták Egressy Mátyás telefonját

A rendőrség korábban lopás miatt kihallgatott egy hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint január 17-én, hajnalban megtalálta Egressy Mátyás telefonját az egyik éjszakai buszon. A telefont azonban nem adta le, hanem kikapcsolta és eltette. Amikor elfogták a rendőrök, a telefon nem volt nála. Állítása szerint elveszítette.

A férfi ma állt bíróság elé a lopás miatt. Többször is elnézést kért, amiért nem adta le a telefont a buszsofőrnek, hanem eltette azt, elmondása szerint sajnálja a történteket.

A férfi enyhítésért fellebbezett.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

A bíróság a férfit lopás vétsége miatt 1 év szabadságvesztésre ítélte, 2 évre felfüggesztve. A férfi teljeskörű beismerő vallomást tett.

Az ítélet kihirdetése után a férfi enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.