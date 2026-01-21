Elhunyt Vajda Márta, gyászol a magyar színházközösség

Gyászhírt osztott meg közösségi oldalán a Magyar Színházi Társaság: elhunyt Vajda Márta, a örökös ügyvezető titkára, aki csaknem négy évtizeden át szolgálta a magyar színház ügyét és tartotta össze a magyar színházi életet.

Elhunyt Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság örökös ügyvezető titkára Fotó: freepik.com

Vajda Márta emléke tovább él: "Jelenléte biztos pont volt mindannyiunk számára"

Vajda Márta életének 71. évében, 2026. január 20-án, kedden hunyta le örökre a szemét. Az asszonyról így ír a haláláról beszámoló búcsúposzt:

"Mártát mindig a párbeszédbe vetett hite vezette. Abban hitt, hogy a színházak közössége csak akkor lehet erős, ha képes meghallani és meghallgatni egymást, ha a szakmai különbségek fölött is megmarad a tisztelet és az együttműködés. Ő az, aki hidakat épített emberek és intézmények között, aki nem a hangos szóban, hanem a csendes, következetes munkában látta az előre vezető utat. Amikor a Magyar Színházi Társaság tavaly őszi közgyűlésén leköszönt a titkári tisztségéről, azt mondta: „Én csak egyetlen egyet szeretnék, amelyért mindig is küzdöttem: legyen béke, békesség – a színházak, az emberek között. Erre most még nagyobb szükség lenne, mint bármikor korábban.” Öröksége mindannyiunk számára iránytű marad" – fogalmaztak.

"Márta elvesztése felfoghatatlan. Gyászolunk. Temetéséről – a családjával egyeztetve – később tudunk hírt adni. Most csend van…" – zárták bejegyzésüket.