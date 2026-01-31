Gyászol Orbán Viktor: ezt üzente Fenyő Miklós halálhíre hallatán

Kimondani is nehéz, de elhunyt Fenyő Miklós. A rock and roll legnagyobb magyarországi alakjának halálát még saját menedzsere sem fogta fel igazán, nem hogy a rajongók. "Nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok" - magyarázta elcsukló hangon a Borsnak Környei Attila. Orbán Viktor is értesült a szomorú hírről. A miniszterelnök a következő szavakkal búcsúzott közösségi oldalán a legendától:
Életünk egy darabját is magával vitte. Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst!
