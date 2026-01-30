Megduplázódik az ingyenes készpénzfelvételi limit: mostantól 300 ezer forint a határ

Az ingyenes készpénzfelvételi keretösszeg emelkedése mellett a többi feltétel változatlan marad, de bizonyos technikai paraméterek az új összegekhez igazodnak február 1-től. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új pénzfelvételi szabályokkal kapcsolatban.

Február 1-től 300.000 forintra nő az ingyenes készpénzfelvétel limitje / Fotó: Unsplash

Ami nem változik: két alkalommal jár az ingyenes készpénzfelvétel

Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség továbbra is havonta legfeljebb két alkalommal jár a bankszámla tulajdonosoknak. A 300.000 forintos keret kivehető egyetlen alkalommal, vagy két részletben (például két 150.000 forintos tranzakcióval). Az új szabályok február 1-től érvényesek.

Számít, hol veszünk fel készpénzt?

Ingyenes készpénzfelvételre továbbra is a belföldi, forint alapú ATM-ekben és a postahivatalokban lesz lehetőség. Nem kötelező a saját bankunk automatáját használni, bármely hazai ATM-ből ingyenes a szolgáltatás havi maximum két alkalommal. A bankok kötelesek biztosítani, hogy az automatákból egyetlen tranzakcióval is felvehető legyen a teljes 300 000 forint, amihez a bankkártyák napi készpénzfelvételi limitjének technikai emelése is szükségessé válik.

Kell-e újra nyilatkozni az ingyenes készpénzfelvételről?

Az ingyenes készpénzfelvétel nem automatikusan jár, továbbra is szükséges egy érvényes nyilatkozatot benyújtani a bankunknak. Fontos azonban, hogy akinek már van élő nyilatkozata a 150.000 forintos limitre, annak nincs adminisztrációs teendője, a kerete februártól automatikusan megduplázódik. Vagyis nem kell újra nyilatkozni a limitösszeg emelkedése miatt.

Mi történik akkor, ha több bankszámlánk is van?

A szabályok szerint egy magánszemélynek egyszerre csak egy banknál lehet érvényes nyilatkozata az ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéről, több számla esetén is csak egyetlen kijelölt számláról vehető fel a díjmentes összeg.

Van olyan számla, amiről nem vehető fel 300.0000 Ft?

Igen, a jelenlegi szabályozás szerint a limitbővítés egyelőre nem terjed ki az alapszámlákra. Ezeknél továbbra is marad a 150.000 forintos korlát. Szintén lényeges, hogy több társtulajdonos esetén is csak egyetlen 300.000 forintos keret áll rendelkezésre a közös számlához.