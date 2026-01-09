Pár hét, és alapjaiban változik meg a készpénzfelvétel Magyarországon: ezt kell tudnod róla!

Komoly változások jönnek a készpénzfelvétel terén, melyek pár hét múlva, egész pontosan február 1-jén lépnek életbe.

Változnak a készpénzfelvétel szabályai 2026. február 1-től

Ezen változásokról már korábban több alkalommal is beszámoltunk, azonban az idő közeledtével nem árt átismételni a tudnivalókat. A legfontosabb:

februártól az ingyenes készpénzfelvétel összege 150 ezer forintról 300 ezer forintra növekszik, igazodva a jelen kor vásárlói szokásaihoz és igényeihez.

Mit kell tudni a készpénzfelvétel változásairól?

Mint ismert, 2013-ban került bevezetésre a pénzügyi tranzakciós illeték. Ezt ellesúlyozandó a kormány ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget vezet be 2014. február 1-től. Ez a limitösszeg a kezdetektől fogva 150 ezer forint volt. A díjmentes pénzfelvételi lehetőség a Magyarországon, hazai kibocsátású bankkártyával, forint töltésű ATM-ből és postán végzett készpénzfelvételre vonatkozott, amennyiben a bankszámla tulajdonos legalább 16 éves magánszemély, és lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. Ezen kondíciók az idei változás után is azonosak maradnak, csupán a keretösszeg emelkedik meg.

Továbbra is egy vagy két összegben lehet felvenni a kívánt összeget, a harmadik készpénzfelvétel (összegtől függetlenül) már nem ingyenes. Fontos tudni továbbá, hogy aki több bankszámlával rendelkezik, annak a pénzintézeténél kell nyilatkoznia arról, melyikre vonatkozzon az ingyenes felvételi lehetőség. Ez ugyancsak változatlan marad.

Az új szabályozás egyébként december közepén jelent meg a Magyar Közlönyben.

Aki több bankszámlával rendelkezik, és át szeretné tetetni az ingyenességet egy másikra, annak az adott hónap 20. napjáig kell benyújtania a nyilatkozatot, hogy a következő hónaptól már az új számlára vonatkozzon az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség.