Jobb lesz magunknál tartani egy esernyőt: rengeteg esőt jósol az időjárás

Csapadékos felhőzet lepi el az ország égboltját, ami most rengeteg esőt zúdít ránk. Érdemes lesz magunknál tartani egy esernyőt, ugyanis csalóka lehet az időjárás.

Rengeteg csapadékkal érkezik az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem kímél minket az időjárás

Szerda

Ezen a napon délnyugat felől fokozatosan elkezdik felhők ellepni az eget, és a déli óráktól több helyen is nagy mennyiségű csapadék érkezik. Estére már az ország egész területén lehet esőre számítani. A hőmérséklet 5 fok körül marad, miközben a délkeleti légmozgás élénk marad.

Csütörtök

A nap első felében sokfelé marad a borult idő, és több helyen is gyengébb eső várható. Napközben délnyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, miközben a szél északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet 3 fok körülire esik vissza.

Péntek

Túlnyomóan felhős, és párás idő érkezik az ország területére. Ezen a napon már csak szórványosan fordulhat elő szitálás vagy kisebb eső. A napi hőmérsékletcsúcs 5-6 fok körül fog alakulni.

Szombat

Borult, párás idő várható, helyenként gyenge csapadékkal, amely fokozatosan havas esőbe, majd havazásba válthat. A hőmérséklet +1 fok környékére csökken - írta meg a Köpönyeg.