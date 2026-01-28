Jobb lesz magunknál tartani egy esernyőt: rengeteg esőt jósol az időjárás

Csapadékos felhőzet lepi el az ország égboltját, ami most rengeteg esőt zúdít ránk. Érdemes lesz magunknál tartani egy esernyőt, ugyanis csalóka lehet az időjárás.
Ezen a napon délnyugat felől fokozatosan elkezdik felhők ellepni az eget, és a déli óráktól több helyen is nagy mennyiségű csapadék érkezik. Estére már az ország egész területén lehet esőre számítani. A hőmérséklet 5 fok körül marad, miközben a délkeleti légmozgás élénk marad.
A nap első felében sokfelé marad a borult idő, és több helyen is gyengébb eső várható. Napközben délnyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, miközben a szél északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet 3 fok körülire esik vissza.
Túlnyomóan felhős, és párás idő érkezik az ország területére. Ezen a napon már csak szórványosan fordulhat elő szitálás vagy kisebb eső. A napi hőmérsékletcsúcs 5-6 fok körül fog alakulni.
Borult, párás idő várható, helyenként gyenge csapadékkal, amely fokozatosan havas esőbe, majd havazásba válthat. A hőmérséklet +1 fok környékére csökken - írta meg a Köpönyeg.
