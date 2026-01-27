Nem kímél minket az időjárás: kiadós csapadék zúdul az országra

Jobb lesz magunknál tartani egy esernyőt a következő napokba, ugyanis kiadós csapadékkal érkezik az időjárás.
A reggeli ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre lehet számítani, és pár órára még a nap is ránk mosolyog. Ezen a napon még csapadékra még nem lehet számítani, de a déli és délkeleti szél többfelé is megélénkül. Délután 5-10 fok közötti hőmérsékletekre lehet számítani.
Délnyugat felől beborul az ég, és a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére már az ország egész területén lehet csapadékra számítani, miközben a délkeleti szél élénk lesz. Napközben 5 fok körüli hőmérsékletekre lehet majd számítani.
Eleinte marad a borult idő, több helyen is újabb esővel, de ár kisebb mennyiségben. Napközben elkezd délnyugat felől szakadozni a felhőzet, miközben a szél északnyugatira fordul és megerősödik. A napközbeni hőmérséklet 3 fokra esik vissza - írta a Köpönyeg.
